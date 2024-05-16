Trafik Kazası Geçirmişti: Kaburgaları Kırılan Ahu Tuğba'nın Son Durumu Hakkında Endişelendiren Açıklama!

Yaklaşık 3 hafta önce Amerika'nın Los Angeles şehrinde geçirdiği trafik kazası sonucu kaburgaları kırılan ve günlerdir de yoğun bakımda tutulan Yeşilçam'ın efsane ismi Ahu Tuğba taburcu oldu. Son durumuyla ilgili ise Magazinsortie'den Olcay Ünal Sert'e konuştu.