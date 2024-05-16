Trafik Kazası Geçirmişti: Kaburgaları Kırılan Ahu Tuğba'nın Son Durumu Hakkında Endişelendiren Açıklama!
Trafik Kazası Geçirmişti: Kaburgaları Kırılan Ahu Tuğba'nın Son Durumu Hakkında Endişelendiren Açıklama!
Yaklaşık 3 hafta önce Amerika'nın Los Angeles şehrinde geçirdiği trafik kazası sonucu kaburgaları kırılan ve günlerdir de yoğun bakımda tutulan Yeşilçam'ın efsane ismi Ahu Tuğba taburcu oldu. Son durumuyla ilgili ise Magazinsortie'den Olcay Ünal Sert'e konuştu.
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Uzunca bir süredir Amerika'da kızıyla beraber gözlerden uzak yaşayan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ahu Tuğba, geçtiğimiz haftalarda Los Angeles'da ağır bir trafik kazası geçirmişti.
Kazanın ardından kaburgalarının kırıldığı belirtilen ve Katolik Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındığı öğrenilen ünlü isim, günlerdir yoğun bakımda tutuluyordu.
Geçtiğimiz saatlerde Ahu Tuğba'nın yoğun bakımdan çıkarıldığı ve nihayet taburcu olduğu öğrenildi. Evinde tedavi göreceği ve 15 gün sonra fizik tedaviye başlayacağı öğrenilen Tuğba, magazinsortie.com'dan Olcay Ünal Sert'e konuştu.
Hala şokta olduğunu ve elini bile kaldıramadığını belirten Tuğba, İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum, mamayla besleniyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır." açıklamasında bulundu.
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