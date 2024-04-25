Yeşilçam'ın Usta Oyuncularından Ahu Tuğba Trafik Kazası Geçirdi!
Yeşilçam'ın Usta Oyuncularından Ahu Tuğba Trafik Kazası Geçirdi!
Yeşilçam'ın efsanevi oyucularından Ahu Tuğba geçirdiği trafik kazası sonucu acil ameliyata aldındı!
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Yeşilçam'ın usta oyuncularından biri olan Ahu Tuğba'yı çoğumuz Banker Bilo, Dokunmayın Şabanıma, Kayıp Kızlar, Beyaz Ölüm, Elveda Dostum, Taçsız Kraliçe, Bir Aşk Bin Günah, Akrep, Yosma, Zifaf, Yapışık Kardeşler gibi filmleriyle yakından tanıyoruz.
Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan Ahu Tuğba Amerika'da kızıyla birlikte kurduğu hayatla sık sık manşetlerde yer ediniyordu.
Ahu Tuğba ve kızı Anjelik, geçtiğimiz senelerde başlarına gelen kasırga felaketiyle gündeme gelmiş ve Miami'deki evlerini kaybetmişlerdi.
Geçtiğimiz gün ünlü oyuncudan yine hayranlarını endişelendiren bir haber geldi! Ahu Tuğba'nın Los Angeles eyaletinde trafik kazası geçirdiği öğrenildi.
Ünlü ismin acil olarak Los Angeles'ta Katolik Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındığı öğrenildi. Ayrıca, Tuğba'nın kaburgalarının kırıldığı ve ameliyatının 8 saatten fazla sürdüğü ortaya çıktı.
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Ahu Tuğba'nın Türkiye'den gelen bir telefon görüşmesi sonucu öfkeyle direksiyona oturduğu iddia edildi. Telefonda aldığı haberin ise ''Eviniz yıkılıyor, yerine yol yapılacak'' olduğu söylendi.
Ahu Tuğba'nın sosyal medya hesabından Magazinsortie.com'a açıklama yapan bir kişi, gazeteci Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada, "8 saatin üzerinde ameliyatı geçti. Ahumun morali bozulmasın...dua gönderin, duanızı eksik etmeyin" dedi.
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