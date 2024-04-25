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Cezaevinde 37 Kiloya Düşen Nihal Candan'dan Avukatına Korkutan Açıklamalar: "Cennete Gitmek İstiyorum"

Cezaevinde 37 Kiloya Düşen Nihal Candan'dan Avukatına Korkutan Açıklamalar: "Cennete Gitmek İstiyorum"

Nihal Candan
GNS
GNS - Onedio Editörü
25.04.2024 - 10:10

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve hayatlarına sosyal medya fenomeni olarak devam eden Candan kardeşler, 16 Kasım'da tutuklanmıştı. Hala cezaevinde olan kardeşlerden Nihal Candan'ın psikolojisinin bozulduğu ve 37 kiloya düştüğü söylendi. Avukatının aktardıklarına göre Candan, 'Cennete gitmek istiyorum' diyormuş!

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Nihal Candan, İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve hayatımıza giren isimlerden biri olmuştu.

Nihal Candan, İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve hayatımıza giren isimlerden biri olmuştu.

Yarışmadaki agresif tavırları ve tartışmalarıyla reytinglere oldukça desteği olan bir isimdi. İşte Benim Stilim süresi boyunca da epey iyi ilerledi.

Ardından yeni sezonlarda kardeşi Bahar Candan'ı görmeye başladık.

Ardından yeni sezonlarda kardeşi Bahar Candan'ı görmeye başladık.

Ablasına kıyasla daha çocuksu tavırları ve ağlamaları ile dikkat çeken Bahar Candan da fenomenliğe böylece adım atmıştı.

Yarışmanın sona ermesinin ardından hayatlarına sosyal medya fenomeni olarak devam eden ikili, hayatlarını yaşamaya devam ediyordu.

Yarışmanın sona ermesinin ardından hayatlarına sosyal medya fenomeni olarak devam eden ikili, hayatlarını yaşamaya devam ediyordu.

Yaptıkları paylaşımlardan harcamalara pek çok konuda gündeme gelmeye devam ediyorlardı. Hatta son olarak Nihal Candan'ın sessiz sedasız evlendiğini bile görmüştük.

Derken Kasım ayında Dilan Polat ve Engin Polat ikilisinin tutuklanmasının ardından, Candan kardeşler de cezaevine girmişti.

Derken Kasım ayında Dilan Polat ve Engin Polat ikilisinin tutuklanmasının ardından, Candan kardeşler de cezaevine girmişti.

Candan kardeşler 14 Kasım 2023'te gözaltına alınmalarının ardından 16 Kasımda haklarında tutuklama kararı çıkmış ve cezaevine gönderilmişlerdi.

İki farklı suçtan haklarında tutuklama emri çıkan kardeşler hala cezaevinde.

İki farklı suçtan haklarında tutuklama emri çıkan kardeşler hala cezaevinde.

2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırıcılığa uğradığı soruşturma kapsamında 'suç örgütüne üye olma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarıyla tutuklanmışlardı.

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Candan kardeşlerin Seçil Erzan ile aynı koğuşta kaldığı öğrenilmişti.

Candan kardeşlerin Seçil Erzan ile aynı koğuşta kaldığı öğrenilmişti.

Psikolojik olarak zor günden geçtikleri söylenen Candan kardeşlerden yeni haberler geldi.

Daha önce de anoreksiya olduğunu ve tedavi gördüğünü açıklayan Nihal Candan, 37 kiloya kadar düşmüş!

Daha önce de anoreksiya olduğunu ve tedavi gördüğünü açıklayan Nihal Candan, 37 kiloya kadar düşmüş!

Cezaevini protesto etmek için yemek yemediği söylenen Nihal Candan, 37 kiloya kadar düşmüş. Daha önce anoreksiya tedavisi gören fenomen ismin hızla verdiği kilo görenleri korkuturken, yeniden tedaviye başladığı öğrenildi.

Diğer bir yandan Candan kardeşlerin avukatı Kasım Ergün, Nihal Candan'ın durumu hakkında korkutan açıklamalar yapmaya devam etti. "Cennete gitmek istiyorum." diyormuş.

Diğer bir yandan Candan kardeşlerin avukatı Kasım Ergün, Nihal Candan'ın durumu hakkında korkutan açıklamalar yapmaya devam etti. "Cennete gitmek istiyorum." diyormuş.

'Nihal tutuklanmasına isyan edip yemek yememeye başladı ve bu durum kalıcı bir hal aldı. Psikolojisi bozuk, 'Cennete gitmek istiyorum' diyor. Hastaneye sevki için cezaevi idaresine başvurduk.'

Anneleri Umut Candan ve babaları Hakan Candan da kızlarının tedavi edilmesini istediklerini belirtti.

Anneleri Umut Candan ve babaları Hakan Candan da kızlarının tedavi edilmesini istediklerini belirtti.

'Nihal'in sağlığından endişe ediyoruz.'

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Selver.1994.06

Paraları yerken bize mi sordular

Demirel can

Peki sormazlar mı adama bunun için ne yaptın diye

minister1~

merak etmeyin 1-2 aya serbest kalırlar. bu ülkede sadece suçlular serbest kalır.