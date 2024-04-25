Cezaevinde 37 Kiloya Düşen Nihal Candan'dan Avukatına Korkutan Açıklamalar: "Cennete Gitmek İstiyorum"
Cezaevinde 37 Kiloya Düşen Nihal Candan'dan Avukatına Korkutan Açıklamalar: "Cennete Gitmek İstiyorum"
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve hayatlarına sosyal medya fenomeni olarak devam eden Candan kardeşler, 16 Kasım'da tutuklanmıştı. Hala cezaevinde olan kardeşlerden Nihal Candan'ın psikolojisinin bozulduğu ve 37 kiloya düştüğü söylendi. Avukatının aktardıklarına göre Candan, 'Cennete gitmek istiyorum' diyormuş!
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Nihal Candan, İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve hayatımıza giren isimlerden biri olmuştu.
Ardından yeni sezonlarda kardeşi Bahar Candan'ı görmeye başladık.
Yarışmanın sona ermesinin ardından hayatlarına sosyal medya fenomeni olarak devam eden ikili, hayatlarını yaşamaya devam ediyordu.
Derken Kasım ayında Dilan Polat ve Engin Polat ikilisinin tutuklanmasının ardından, Candan kardeşler de cezaevine girmişti.
İki farklı suçtan haklarında tutuklama emri çıkan kardeşler hala cezaevinde.
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Candan kardeşlerin Seçil Erzan ile aynı koğuşta kaldığı öğrenilmişti.
Daha önce de anoreksiya olduğunu ve tedavi gördüğünü açıklayan Nihal Candan, 37 kiloya kadar düşmüş!
Diğer bir yandan Candan kardeşlerin avukatı Kasım Ergün, Nihal Candan'ın durumu hakkında korkutan açıklamalar yapmaya devam etti. "Cennete gitmek istiyorum." diyormuş.
Anneleri Umut Candan ve babaları Hakan Candan da kızlarının tedavi edilmesini istediklerini belirtti.
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Paraları yerken bize mi sordular
Peki sormazlar mı adama bunun için ne yaptın diye
merak etmeyin 1-2 aya serbest kalırlar. bu ülkede sadece suçlular serbest kalır.