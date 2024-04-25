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Zeynep Bastık Konserinde Aşka Gelen Bülent Şakrak Sevgilisini Öpmelere Doyamıyorken Görüntülendi!

Zeynep Bastık Konserinde Aşka Gelen Bülent Şakrak Sevgilisini Öpmelere Doyamıyorken Görüntülendi!

GNS
GNS - Onedio Editörü
25.04.2024 - 08:44

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, 2023 yılında 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmeleriyle herkese büyük bir şok yaşatmıştı. İkilinin ayrılığının üstünden pek çok iddia gündeme gelmişti. Daha sonra herkes kendi hayatına dalmış ve yeni aşklara yelken açmışlardı. Bülent Şakrak, daha önce sosyal medyada paylaşmadığı sevgilisi ile Zeynep Bastık konserinde sarmaş dolaş görüntülendi!

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Kariyeri boyunca sayısız sinema filmi ve televizyon dizisinde rol almış olan Bülent Şakrak, şimdilerde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ile ekranlara geliyor.

Kariyeri boyunca sayısız sinema filmi ve televizyon dizisinde rol almış olan Bülent Şakrak, şimdilerde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ile ekranlara geliyor.

Kurtlar Vadisi'nden tutun da Sihirli Annem'e ve Arka Sokaklar'a kadar bir dönemin en efsane dizilerinde rol alan Bülent Şakrak, özel hayatıyla da yıllardır ilgi çeken isimlerden biri.

2015 yılında kendisi gibi oyuncu Ceyda Düvenci ile dünyaevine giren ve hayatını birleştiren Şakrak, romantizmin kitabını yazmasıyla tanınıyordu.

2015 yılında kendisi gibi oyuncu Ceyda Düvenci ile dünyaevine giren ve hayatını birleştiren Şakrak, romantizmin kitabını yazmasıyla tanınıyordu.

Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ve oğulları Okan Ali ile birlikte kurdukları aile göz yaşartan bir mutluluğa sahipti. Sosyal medyadan bize yansıyan bu evliliğe pek çok kişi imrenerek bakıyordu. Keza Ceyda Düvenci'nin eski evliliğinden dünyaya gelen Melisa ile Bülent Şakrak arasındaki baba-kız ilişkisinin güzelliği durumu bambaşka bir seviyeye taşıyordu.

Daha sonra ne olduysa bu evliliğin üstünde kara bulutlar gezinmeye başladı... Boşanma iddiaları gündemden düşmezken beklenen oldu.

Daha sonra ne olduysa bu evliliğin üstünde kara bulutlar gezinmeye başladı... Boşanma iddiaları gündemden düşmezken beklenen oldu.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 2023 yılının Temmuz ayında 15 dakika içerisinde boşandı. 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirip hayatlarını ayırdı.

Hatta evliliğin bitmesinden aylar sonra, boşanma sebebinin Bülent Şakrak'ın hayatına yeni bir kadın girmesi olduğu iddia edilmişti.

Hatta evliliğin bitmesinden aylar sonra, boşanma sebebinin Bülent Şakrak'ın hayatına yeni bir kadın girmesi olduğu iddia edilmişti.

O dönem Taze Magazin hesabında yer alan habere göre Bülent Şakrak'ın hayatına giren bir kadın, Ceyda Düvenci ile olan evliliğini sona erdirdi. Bahsi geçen ismin ise Bülent Şakrak'ın şimdilerde sevgilisi olduğunu öğrendik...

Peki o kadın kim mi dersiniz? Menajer Esra Akpınar.

Peki o kadın kim mi dersiniz? Menajer Esra Akpınar.

Bülent Şakrak ile Maviye Sürgün dizisi setinde tanışan ikilinin yakınlaştığı ve Ceyda Düvenci'nin evliliğini bu yüzden bitirdiği iddia edilmişti. Ancak Esra Akpınar bu iddiaları yalanlamış ve 'Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim' demişti.

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Bülent Şakrak ve Esra Akpınar dün akşam Zeynep Bastık konserinde sarmaş dolaş görüntülendi.

Bülent Şakrak ve Esra Akpınar dün akşam Zeynep Bastık konserinde sarmaş dolaş görüntülendi.

O anlar kameralara böyle yansıdı. Şakrak, sevgilisini öpmelere doyamadı.

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Esra Akpınar ise Zeynep Bastık konserinden paylaşım yapmayı unutmadı.

Esra Akpınar ise Zeynep Bastık konserinden paylaşım yapmayı unutmadı.

Ancak henüz Bülent Şakrak ile bir paylaşımı yok kendisinin.

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