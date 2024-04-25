Zeynep Bastık Konserinde Aşka Gelen Bülent Şakrak Sevgilisini Öpmelere Doyamıyorken Görüntülendi!

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, 2023 yılında 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmeleriyle herkese büyük bir şok yaşatmıştı. İkilinin ayrılığının üstünden pek çok iddia gündeme gelmişti. Daha sonra herkes kendi hayatına dalmış ve yeni aşklara yelken açmışlardı. Bülent Şakrak, daha önce sosyal medyada paylaşmadığı sevgilisi ile Zeynep Bastık konserinde sarmaş dolaş görüntülendi!