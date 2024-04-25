Zeynep Bastık Konserinde Aşka Gelen Bülent Şakrak Sevgilisini Öpmelere Doyamıyorken Görüntülendi!
Zeynep Bastık Konserinde Aşka Gelen Bülent Şakrak Sevgilisini Öpmelere Doyamıyorken Görüntülendi!
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, 2023 yılında 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmeleriyle herkese büyük bir şok yaşatmıştı. İkilinin ayrılığının üstünden pek çok iddia gündeme gelmişti. Daha sonra herkes kendi hayatına dalmış ve yeni aşklara yelken açmışlardı. Bülent Şakrak, daha önce sosyal medyada paylaşmadığı sevgilisi ile Zeynep Bastık konserinde sarmaş dolaş görüntülendi!
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Kariyeri boyunca sayısız sinema filmi ve televizyon dizisinde rol almış olan Bülent Şakrak, şimdilerde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ile ekranlara geliyor.
2015 yılında kendisi gibi oyuncu Ceyda Düvenci ile dünyaevine giren ve hayatını birleştiren Şakrak, romantizmin kitabını yazmasıyla tanınıyordu.
Daha sonra ne olduysa bu evliliğin üstünde kara bulutlar gezinmeye başladı... Boşanma iddiaları gündemden düşmezken beklenen oldu.
Hatta evliliğin bitmesinden aylar sonra, boşanma sebebinin Bülent Şakrak'ın hayatına yeni bir kadın girmesi olduğu iddia edilmişti.
Peki o kadın kim mi dersiniz? Menajer Esra Akpınar.
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Bülent Şakrak ve Esra Akpınar dün akşam Zeynep Bastık konserinde sarmaş dolaş görüntülendi.
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Esra Akpınar ise Zeynep Bastık konserinden paylaşım yapmayı unutmadı.
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