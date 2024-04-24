Barış Arduç'tan Yakışıklılığı Üzerinden Biricik Eşi Gupse Özay'a Laf Atan Muhabire Kapak Gibi Cevap!
Barış Arduç'tan Yakışıklılığı Üzerinden Biricik Eşi Gupse Özay'a Laf Atan Muhabire Kapak Gibi Cevap!
Geçtiğimiz dakikalarda muhabirlerin sorusuna cevap veren Barış Arduç, yakışıklılığın masaya yatırıldığı anlarda bir muhabirden gelen Gupse Özay yorumuna kapak niteliğinde bir cevap verdi!
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Deliha filminde beraber başrolde oynadıktan sonra arkadaşlıkları zaman içerisinde aşka dönen Gupse Özay ve Barış Arduç'a hepimiz yıllardır hayranlık duyuyoruz!
2014 yılında aşk yaşamaya başlayan çift, hiçbir zaman ilişkilerini göz önünde yaşamayı tercih etmedi. Fakat ne zaman birlikte görüntülenseler çok mutlu oldukları yüzlerinden okunuyordu.
Aşklarını altı ay boyunca tüm "ayrıldılar" dedikodularına gülüp geçerek yaşayan çift, 2020'de ilişkiyi evlilikle taçlandırmaya karar verdi ve pandemi döneminde baş başa oldukları sade bir nikahla evlendiler.
Daha sonra 2022'nin Eylül ayında kızları Jan Asya'yı kucaklarına alan Gupse Özay ve Barış Arduç, şimdilerde samimi aile hikayeleri ve buram buram aşk kokan pozlarıyla gündeme geliyor! Herkes tarafından da büyük bir hayranlıkla takip ediliyor.
Bu çifti yakından takip eden herkes birbirlerine ne kadar sahip çıktıklarını ve karşılıklı olarak yerlere göklere de sığdıramadıklarını biliyordur.... Fakat bugünki meselemiz, geçtiğimiz dakikalarda bir muhabirin Barış Arduç'a yönelttiği soru ve karşılığında aldığı cevaptan ibaret!
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Birkaç saat önce sosyal medyada yayılan videoda Barış Arduç'un yakışıklılığı masaya yatırılıyor. Dış görünümün işini düzgün yapmadıktan sonra bir önemi olmadığını belirten Arduç'a muhabirden enteresan bir yorum geliyor.
"Yakışıklılığınızın dezavantajını daha çok Gupse Özay görüyordur.' diyen muhabire Barış Arduç'tan jet hızıyla kapak niteliğinde bir cevap geliyor. "Esasında ben dünyanın en hoş kadınıyla beraberim" diyen Barış Arduç, gönülleri fethediyor tabii ama sosyal medya kullanıcılarından da tepki gecikmiyor.
Barış Arduç verilebilecek en güzel cevabı vermiş, ona şüphe yok! Hazırsanız gelin, muhabirin sorusuna tepki gösterenlerden Arduç'un beyefendiliğine yükselenlere kimler ne demiş beraber bakalım... 👇
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