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Parlamanın da Böylesi: Koca Bir Doğum Günü Jesti Alan Cem Yılmaz'ın Adı Gökyüzünde Bir Yıldıza Verildi!

Parlamanın da Böylesi: Koca Bir Doğum Günü Jesti Alan Cem Yılmaz'ın Adı Gökyüzünde Bir Yıldıza Verildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
24.04.2024 - 20:29

51 yaşına giren Cem Yılmaz'a yazar arkadaşından büyük jest geldi. Yılmaz'ın ismi gökyüzünde bir yıldıza verildi!

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4 yıl aradan sonra CMXXIV ile sahnelere dönen, sosyal medya fenomeni Necla Karahalil'le yaşadığı aşkla da çok konuşulan ünlü komedyen Cem Yılmaz, son birkaç haftadır anlam verilemeyen enteresan paylaşımlarıyla gündemde biliyorsunuz...

4 yıl aradan sonra CMXXIV ile sahnelere dönen, sosyal medya fenomeni Necla Karahalil'le yaşadığı aşkla da çok konuşulan ünlü komedyen Cem Yılmaz, son birkaç haftadır anlam verilemeyen enteresan paylaşımlarıyla gündemde biliyorsunuz...

Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın GQ ödül gecesinde giydiği derin dekolteli kıyafetin ardından direkt kendisine gönderme olarak yorumlanan "Marty Feldman" paylaşımıyla başlayan mevzu, gün geçtikçe büyümüştü hatırlarsanız.

Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın GQ ödül gecesinde giydiği derin dekolteli kıyafetin ardından direkt kendisine gönderme olarak yorumlanan "Marty Feldman" paylaşımıyla başlayan mevzu, gün geçtikçe büyümüştü hatırlarsanız.

Sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşıma Serenay Sarıkaya'nın da cevap verdiği düşünülmüştü hatta çünkü Sarıkaya da gözlerini şaşı yaptığı pozlar paylaşmıştı... Üstüne bir de Cem Yılmaz'dan iki acıbadem fotoğrafı gelince ortalık iyice karışmıştı.

Sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşıma Serenay Sarıkaya'nın da cevap verdiği düşünülmüştü hatta çünkü Sarıkaya da gözlerini şaşı yaptığı pozlar paylaşmıştı... Üstüne bir de Cem Yılmaz'dan iki acıbadem fotoğrafı gelince ortalık iyice karışmıştı.

Kendisini eleştirenlerden ve konuyu Serenay Sarıkaya'ya bağlayanlardan hoşlanmayan Cem Yılmaz tuhaf ve sert çıkışıyla gündeme gelmişti. Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Yeni aşkı Necla Karahalil'in gündeme bomba gibi düşen ve herkesin konuştuğu bu Cem Yılmaz & Serenay Sarıkaya soğuk savaşından hiç de memnun olmadığı sosyal medya hesabındaki paylaşımlarından bariz anlaşılıyordu. Mesajı alan Cem Yılmaz, sevdiceğinin yanına koşup gönül almıştı.

Yeni aşkı Necla Karahalil'in gündeme bomba gibi düşen ve herkesin konuştuğu bu Cem Yılmaz & Serenay Sarıkaya soğuk savaşından hiç de memnun olmadığı sosyal medya hesabındaki paylaşımlarından bariz anlaşılıyordu. Mesajı alan Cem Yılmaz, sevdiceğinin yanına koşup gönül almıştı.

Aşıkların imalı paylaşımlarından da bu yazımızda bahsetmiştik:

23 Nisan'da 51 yaşına giren ünlü komedyen doğum gününü de Necla'sıyla geçirdi ve doğum gününe özel, yine ironik bir paylaşımda bulundu.

23 Nisan'da 51 yaşına giren ünlü komedyen doğum gününü de Necla'sıyla geçirdi ve doğum gününe özel, yine ironik bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımın detayları da burada 👇

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Cem Yılmaz, geçtiğimiz saatlerde ünlü yazar Yüce Zerey'in kendisine yaptığı doğum günü jestini duyurdu.

Cem Yılmaz, geçtiğimiz saatlerde ünlü yazar Yüce Zerey'in kendisine yaptığı doğum günü jestini duyurdu.

Yüce Zerey, yıldızlara isim verme uygulamalarından biri aracılığıyla gökyüzündeki yıldızlardan birini Cem Yılmaz'a hediye etti! Cem Yılmaz ise arkadaşına teşekkür ettiği paylaşımda "Yıldızlar da Kayar" şarkısını kullandı.

Yüce Zerey, yıldızlara isim verme uygulamalarından biri aracılığıyla gökyüzündeki yıldızlardan birini Cem Yılmaz'a hediye etti! Cem Yılmaz ise arkadaşına teşekkür ettiği paylaşımda "Yıldızlar da Kayar" şarkısını kullandı.

Yani anlayacağınız, artık gökyüzüne bakıp dilek dilerken Cem Yılmaz diye haykırmak serbest. Malumunuz, Serpens (Caput) adını taşıyan ve koordinatları verilen yıldız, artık Cem Yılmaz'ın adını taşıyor!

Yani anlayacağınız, artık gökyüzüne bakıp dilek dilerken Cem Yılmaz diye haykırmak serbest. Malumunuz, Serpens (Caput) adını taşıyan ve koordinatları verilen yıldız, artık Cem Yılmaz'ın adını taşıyor!

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