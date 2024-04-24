Parlamanın da Böylesi: Koca Bir Doğum Günü Jesti Alan Cem Yılmaz'ın Adı Gökyüzünde Bir Yıldıza Verildi!
Parlamanın da Böylesi: Koca Bir Doğum Günü Jesti Alan Cem Yılmaz'ın Adı Gökyüzünde Bir Yıldıza Verildi!
51 yaşına giren Cem Yılmaz'a yazar arkadaşından büyük jest geldi. Yılmaz'ın ismi gökyüzünde bir yıldıza verildi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
4 yıl aradan sonra CMXXIV ile sahnelere dönen, sosyal medya fenomeni Necla Karahalil'le yaşadığı aşkla da çok konuşulan ünlü komedyen Cem Yılmaz, son birkaç haftadır anlam verilemeyen enteresan paylaşımlarıyla gündemde biliyorsunuz...
Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın GQ ödül gecesinde giydiği derin dekolteli kıyafetin ardından direkt kendisine gönderme olarak yorumlanan "Marty Feldman" paylaşımıyla başlayan mevzu, gün geçtikçe büyümüştü hatırlarsanız.
Sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşıma Serenay Sarıkaya'nın da cevap verdiği düşünülmüştü hatta çünkü Sarıkaya da gözlerini şaşı yaptığı pozlar paylaşmıştı... Üstüne bir de Cem Yılmaz'dan iki acıbadem fotoğrafı gelince ortalık iyice karışmıştı.
Yeni aşkı Necla Karahalil'in gündeme bomba gibi düşen ve herkesin konuştuğu bu Cem Yılmaz & Serenay Sarıkaya soğuk savaşından hiç de memnun olmadığı sosyal medya hesabındaki paylaşımlarından bariz anlaşılıyordu. Mesajı alan Cem Yılmaz, sevdiceğinin yanına koşup gönül almıştı.
23 Nisan'da 51 yaşına giren ünlü komedyen doğum gününü de Necla'sıyla geçirdi ve doğum gününe özel, yine ironik bir paylaşımda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cem Yılmaz, geçtiğimiz saatlerde ünlü yazar Yüce Zerey'in kendisine yaptığı doğum günü jestini duyurdu.
Yüce Zerey, yıldızlara isim verme uygulamalarından biri aracılığıyla gökyüzündeki yıldızlardan birini Cem Yılmaz'a hediye etti! Cem Yılmaz ise arkadaşına teşekkür ettiği paylaşımda "Yıldızlar da Kayar" şarkısını kullandı.
Yani anlayacağınız, artık gökyüzüne bakıp dilek dilerken Cem Yılmaz diye haykırmak serbest. Malumunuz, Serpens (Caput) adını taşıyan ve koordinatları verilen yıldız, artık Cem Yılmaz'ın adını taşıyor!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın