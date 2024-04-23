23 Nisan'a Özel Sünnet Fotoğrafını Paylaşan Teoman'ın Annesinin Bayramlarda Verdiği Talimat Kahkaha Attırdı!
23 Nisan'a Özel Sünnet Fotoğrafını Paylaşan Teoman'ın Annesinin Bayramlarda Verdiği Talimat Kahkaha Attırdı!
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Türk Rock müziğine adını altın harflerle yazdıran Teoman hiç şüphesiz koca bir nesli kendini aşık etmiş ikon bir isim!
Serseri doğup serseri öleceğine milyonları inandırmış Teoman, son zamanlarda hepimizi şaşırtıyor biliyorsunuz.
Muhabirlere verdiği esprili cevaplarla, ödül gecelerinde yaptığı enteresan ve tatlı açıklamalarla tüm gözleri üzerine çeken Teoman, yaş aldıkça şerbetleniyor!
"Sosyete bir kadın gibi yaşıyorum", "80 yaşından sonra evliliği düşünürüm", "İnsanlar beni tembel sanıyor aslında çok çalışkanım", "Spor hocamdan tek şey istedim: beni yormaması" gibi açıklamalarla beyin yakan ünlü şarkıcı, bu sefer de 23 Nisan'a özel paylaşımıyla gündemde!
Yıllar içerisinde birçok kez annesi Şaziment Yakupoğlu'yla eski ve yeni pozlarını paylaşan Teoman, bu sefer de nostaljinin dibine vurup sünnet gününden kalma bir fotoğrafını paylaştı. Hazırsanız kaydırın!
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Sünnet kıyafeti içinde 32 diş gülen Teoman'ın hali hayran bıraktı tabii ama asıl mesele annesi Şaziment hanımın Teoman'a bayramlarda verdiği talimat oldu!
Annesinin kendisine 'eli öpülecekler listesi' verdiğini söyleyen Teoman, “Anneannen ve babaannen. Başka kimsenin elini öpmeyeceksin. Diğer insanların sadece elini sık.” itirafında bulundu. 😂
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