Zenginlik Kokan Açıklamalarına Yenisini Ekleyen Acun Ilıcalı "Allah Başka Dert Vermesin" Dedirtti
Zenginlik Kokan Açıklamalarına Yenisini Ekleyen Acun Ilıcalı "Allah Başka Dert Vermesin" Dedirtti
Geçtiğimiz haftalarda YouTube'daki 343 Digital kanalında yayınlanan Röveşata programına konuk olan Acun Ilıcalı'nın 'dertten çok param var' açıklaması gündem oldu.
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Televizyon dünyasının en başarılı ismi Acun Ilıcalı'nın temposu oldukça yoğun biliyorsunuz!
İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi satan alan, Tv8 kanalının sahibi Ilıcalı, her geçen gün servetine servet katan ünlüler arasındaki yerini koruyor tabii ki.
Üstelik özel hayatı da merak edilen ve magazinin vazgeçilmezlerinden olan Acun Ilıcalı'yı yalnızca televizyon ekranlarında görmüyoruz. Sık sık YouTube programlarına katılıyor ve sohbetiyle her defasında güldürüyor Ilıcalı!
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz aylarda kendisini "otomobil gazetecisi" olarak tanımlayan Doğan Kabak'ın programına konuk olan arabalarıyla meşhur Ilıcalı, bu devirde araba almanın eskiye göre daha kolay olduğunu belirttiği açıklamasıyla gündeme oturmuştu.
Kendisi bu sefer de YouTube'daki 343 Digital kanalında yayınlanan Röveşata programına konuk olduğunda yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu!
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Aylık ne kadar kazandığını bilmediğini belirten Acun Ilıcalı, "Dertten çok param var" dedi.
Ilıcalı'nın "dert" açıklamasını duyanları bir keder bastı tabii😂 Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!
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