Görüş Bildir
Haberler
Magazin
ABD'de Sevgilisi Tarafından Öldürüldüğü İddia Edilen İşte Benim Stilim Yarışmacısı Yağmur Taktaş'a Acı Veda

ABD'de Sevgilisi Tarafından Öldürüldüğü İddia Edilen İşte Benim Stilim Yarışmacısı Yağmur Taktaş'a Acı Veda

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
22.04.2024 - 21:43

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve hayatını sevgilisinin cinayeti sebebiyle kaybettiği iddia edilen Yağmur Taktaş'ın mezarının görüntüleri ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Birkaç gün önce yayınlandığı döneme damgasını vuran İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanıdığımız Yağmur Taktaş'ın 9 Nisan Salı günü Ramazan arefesinde Amerika'da sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddiası gündemi alt üst etmişti.

Birkaç gün önce yayınlandığı döneme damgasını vuran İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanıdığımız Yağmur Taktaş'ın 9 Nisan Salı günü Ramazan arefesinde Amerika'da sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddiası gündemi alt üst etmişti.

Her geçen dakika daha da korkunç iddiaların ortaya atıldığı gizemli ölüm doğru çıktı. 28 yaşındaki Taktaş'ın Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kaldığı evde ölü bulunduğu, hava yoluyla getirildiği memleketi Adana'daki Kabasakal Mezarlığı’nda da toprağa verildiği ortaya çıktı.

Her geçen dakika daha da korkunç iddiaların ortaya atıldığı gizemli ölüm doğru çıktı. 28 yaşındaki Taktaş'ın Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kaldığı evde ölü bulunduğu, hava yoluyla getirildiği memleketi Adana'daki Kabasakal Mezarlığı’nda da toprağa verildiği ortaya çıktı.

Ardından, Yağmur Taktaş'ın ailesinin aynı iddia edildiği gibi kızlarının cinayete kurban gittiğini öne sürerek sevgilisinden şüphelendiklerini öğrenmiştik.

Ardından, Yağmur Taktaş'ın ailesinin aynı iddia edildiği gibi kızlarının cinayete kurban gittiğini öne sürerek sevgilisinden şüphelendiklerini öğrenmiştik.

Kızlarının daha önce darbedildiğini ve dalağını kaybettiğini vurgulayan aile, Taktaş'ın cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi Andre Can F.’den şikayetçi olmuştu.

Kızlarının daha önce darbedildiğini ve dalağını kaybettiğini vurgulayan aile, Taktaş'ın cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi Andre Can F.’den şikayetçi olmuştu.

Eski sevgili Andre Can F.’nin Taktaş'ın hesabını ele geçirdiği de iddialar arasındaydı. Fakat ölüm haberi kesinleştikten sonra eski sevgilisi hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Sevgilisine fan hesabı açtığı söylenen eski sevgilinin korkunç paylaşımları kafaları karıştırmıştı.

Eski sevgili Andre Can F.’nin Taktaş'ın hesabını ele geçirdiği de iddialar arasındaydı. Fakat ölüm haberi kesinleştikten sonra eski sevgilisi hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Sevgilisine fan hesabı açtığı söylenen eski sevgilinin korkunç paylaşımları kafaları karıştırmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

İçeriğin Devamı Aşağıda

Geçtiğimiz dakikalarda, memleketi Adana'da defnedilen Yağmur Taktaş'ın mezarının görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz dakikalarda, memleketi Adana'da defnedilen Yağmur Taktaş'ın mezarının görüntüleri ortaya çıktı.

Taktaş'ın mezarına kırmızı çiçekler dikildiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor...

Taktaş'ın mezarına kırmızı çiçekler dikildiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor...

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
7
2
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın