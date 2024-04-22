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Yağmur Taktaş'ın Hesabını Ele Geçirdiği Söylenen Eski Sevgilisinin Fan Hesabında Paylaştıkları Kafa Karıştırdı

Yağmur Taktaş'ın Hesabını Ele Geçirdiği Söylenen Eski Sevgilisinin Fan Hesabında Paylaştıkları Kafa Karıştırdı

GNS
GNS - Onedio Editörü
22.04.2024 - 15:48

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve hayatını kaybettiği haberiyle herkesi şaşkına çeviren Yağmur Taktaş, gündemde dikkat çeken isimler arasına girdi. Ailesi cinayete kurban gittiğini iddia ederek dava açan Taktaş'ın, eski sevgilisi hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Sevgilisine fan hesabı açtığı söylenen eski sevgilinin paylaşımları kafaları karıştırdı.

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İşte Benim Stilim yarışması bir döneme damgasını vurmuştu hatırlarsanız. Her bir yarışmacısı da sosyal medyanın da hayatımıza girmesiyle beraber popüler hale gelmişti.

İşte Benim Stilim yarışması bir döneme damgasını vurmuştu hatırlarsanız. Her bir yarışmacısı da sosyal medyanın da hayatımıza girmesiyle beraber popüler hale gelmişti.

Bu isimlerden bir tanesi de Yağmur Taktaş olmuştu.

@blogyagmuru3 hesabını yöneten İlhan Çevik'in paylaşımlarına göre Yağmur Taktaş'ın 9 Nisan Salı günü hayatını kaybettiği söylenmişti.

@blogyagmuru3 hesabını yöneten İlhan Çevik'in paylaşımlarına göre Yağmur Taktaş'ın 9 Nisan Salı günü hayatını kaybettiği söylenmişti.

İddialara göre Amerika'da yaşayan Taktaş, sevgilisi tarafından cinayete kurban gitmişti. Yurt dışındaki genç kadının cenazesinin Adana'ya getirilip defnedileceği ve ailesinin dava açtığı öğrenilmişti.

Kaldığı evde ölü bulunduğu aktarılan Yağmur Taktaş'ın ailesinin, kızlarının sevgilisinden şikayetçi olduğu bildirildi.

Kaldığı evde ölü bulunduğu aktarılan Yağmur Taktaş'ın ailesinin, kızlarının sevgilisinden şikayetçi olduğu bildirildi.

Kızlarının daha önce de darp olayı yüzünden dalağını kaybettiğini anlatan aile, Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.’den şikayetçi oldu.

Detayları burada aktardık:

Yağmur Taktaş'ın ölümü hakkında yeni iddialar gündemde yer almaya devam ediyor. Söylenenlere göre eski sevgilisi Taktaş'ın hesabını ele geçirmiş ve profil fotoğrafını değiştirmişti.

Yağmur Taktaş'ın ölümü hakkında yeni iddialar gündemde yer almaya devam ediyor. Söylenenlere göre eski sevgilisi Taktaş'ın hesabını ele geçirmiş ve profil fotoğrafını değiştirmişti.

Exorcist filmi karakteri Regan görselini görenler büyük bir şaşkınlık yaşamıştı.

Ardından Yağmur Taktaş adına açılan bir fan hesabı gözlere çarptı. Hesapta fenomen ismin fotoğrafları yerine Regan gibi pek çok garip görsel yer alıyordu.

Ardından Yağmur Taktaş adına açılan bir fan hesabı gözlere çarptı. Hesapta fenomen ismin fotoğrafları yerine Regan gibi pek çok garip görsel yer alıyordu.

@blogyagmuru kendisine gelen mesajlar üzerinden yaptığı paylaşımlarda bu fan hesabının eski sevgiliye ait olduğu iddialarına yer verdi.

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Hatta hesapta yapılan bir paylaşımın altında Yağmur Taktaş'ın da yorumu bulunuyor.

Hatta hesapta yapılan bir paylaşımın altında Yağmur Taktaş'ın da yorumu bulunuyor.

Diğer bir yandan eski sevgilinin, annesinin hesabında yapmış olduğu çizimler ve paylaşımlar da görenlerin kafasını karıştırmaya devam ediyor.

Diğer bir yandan eski sevgilinin, annesinin hesabında yapmış olduğu çizimler ve paylaşımlar da görenlerin kafasını karıştırmaya devam ediyor.

Blogyagmuru yani Yağmur Çevik konu hakkında kendisine gelen mesajları paylaşmaya devam ediyor.

Yağmur Taktaş'ın fan hesabında yapılan paylaşımlar ise bu şekilde.

Yağmur Taktaş'ın fan hesabında yapılan paylaşımlar ise bu şekilde.

Son paylaşımlarda ise New York konumu girildiği dikkatleri çekiyor.

Son paylaşımlarda ise New York konumu girildiği dikkatleri çekiyor.

Yorumlarda hesabı bulanların teorileri yer almaya devam ediyor.

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