Yağmur Taktaş'ın Hesabını Ele Geçirdiği Söylenen Eski Sevgilisinin Fan Hesabında Paylaştıkları Kafa Karıştırdı
Yağmur Taktaş'ın Hesabını Ele Geçirdiği Söylenen Eski Sevgilisinin Fan Hesabında Paylaştıkları Kafa Karıştırdı
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve hayatını kaybettiği haberiyle herkesi şaşkına çeviren Yağmur Taktaş, gündemde dikkat çeken isimler arasına girdi. Ailesi cinayete kurban gittiğini iddia ederek dava açan Taktaş'ın, eski sevgilisi hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Sevgilisine fan hesabı açtığı söylenen eski sevgilinin paylaşımları kafaları karıştırdı.
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İşte Benim Stilim yarışması bir döneme damgasını vurmuştu hatırlarsanız. Her bir yarışmacısı da sosyal medyanın da hayatımıza girmesiyle beraber popüler hale gelmişti.
@blogyagmuru3 hesabını yöneten İlhan Çevik'in paylaşımlarına göre Yağmur Taktaş'ın 9 Nisan Salı günü hayatını kaybettiği söylenmişti.
Kaldığı evde ölü bulunduğu aktarılan Yağmur Taktaş'ın ailesinin, kızlarının sevgilisinden şikayetçi olduğu bildirildi.
Yağmur Taktaş'ın ölümü hakkında yeni iddialar gündemde yer almaya devam ediyor. Söylenenlere göre eski sevgilisi Taktaş'ın hesabını ele geçirmiş ve profil fotoğrafını değiştirmişti.
Ardından Yağmur Taktaş adına açılan bir fan hesabı gözlere çarptı. Hesapta fenomen ismin fotoğrafları yerine Regan gibi pek çok garip görsel yer alıyordu.
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Hatta hesapta yapılan bir paylaşımın altında Yağmur Taktaş'ın da yorumu bulunuyor.
Diğer bir yandan eski sevgilinin, annesinin hesabında yapmış olduğu çizimler ve paylaşımlar da görenlerin kafasını karıştırmaya devam ediyor.
Yağmur Taktaş'ın fan hesabında yapılan paylaşımlar ise bu şekilde.
Son paylaşımlarda ise New York konumu girildiği dikkatleri çekiyor.
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