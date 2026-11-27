Gülşen Bubikoğlu’nun keşfedilme hikayesi anlatılırken genellikle yarışmada ikinci olduğu ve hemen ardından sinemaya başladığı söylenir. İnanoğlu’nun yıllar sonra aktardığı ayrıntıysa bu iki olayın birbirine nasıl bağlandığıyla ilgiliydi.

İnanoğlu, Erler Film, Arzu Film ve Akün Film gibi dönemin yapım şirketlerinin yarışmada dereceye giren isimleri kendi aralarında paylaştığını söylemişti. İnanoğlu’nun anlatımına göre Bubikoğlu’nun ikinci ilan edilmesinde de bu anlaşmanın sözleşme şartları etkili olmuştu. Başka bir deyişle, yıllarca Bubikoğlu’nun biyografisinde bir yarışma derecesi olarak okuduğumuz ikinciliğin arkasında, yapımcıların sinemaya yeni katılacak isimlerle ilgili planları da vardı.

Yarışmanın ardından Bubikoğlu’nun yolu İnanoğlu’nun şirketi Erler Film’e çıktı. Üstelik ilk film için uzun süre beklemesi gerekmedi. Yarışmaya katıldığı yıl kamera karşısına geçti ve daha ilk filminde başrol üstlendi.