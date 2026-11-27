Gülşen Bubikoğlu’nu Yeşilçam’a Taşıyan Yarışmanın Perde Arkasında Neler Yaşanmıştı?
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Gülşen Bubikoğlu’nu Ah Nerede’yle hatırlayanlar çoktur. Peki Yeşilçam’a ilk adımını, Necla Nazır’ın birinci olduğu bir yarışmada attığını biliyor muydunuz? Bubikoğlu, 1973’te Ses dergisinin düzenlediği yarışmada ikinci olmuş, aynı yıl Yaban filmiyle başrole çıkmıştı. Yıllar sonra yapımcı Türker İnanoğlu, o sıralamanın nasıl belirlendiğine dair bir ayrıntı anlatmıştı.
Gülşen Bubikoğlu, liseden sonra dans ve mankenlik eğitimi almıştı.
Türker İnanoğlu, yarışma sıralamasında yapım şirketlerinin anlaşmasının etkili olduğunu söylemişti.
Yarışmanın hemen ardından Yaban’da başrol oynadı.
İlk filminin yapımcısı Türker İnanoğlu’yla evlendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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