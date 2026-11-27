Hislerini İçine mi Atıyorsun, Yoksa Hemen Belli mi Ediyorsun?
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Bazı insanlar ne hissederse hissetsin bunu yüzüne yansıtmamayı başarırken bazıları mutluluğunu, kırgınlığını, öfkesini veya hayal kırıklığını gizlemekte zorlanır. Peki sen hangi taraftasın? Üzüldüğünde hiçbir şey olmamış gibi davranabiliyor musun, yoksa ses tonun ve davranışların seni hemen ele veriyor mu?
1. Çok üzüldüğün bir olay yaşadığında, çevrendekiler hiçbir şey fark etmeden günlük hayatına devam edebilir misin?
2. Birine kırıldığında, o kişi sana hiçbir şey olmamış gibi davrandığında sen de aynı şekilde davranabilir misin?
3. Hoşlandığın birinin yanında heyecanlandığını belli etmemeyi başarabilir misin?
4. Sinirlendiğinde, karşındaki insan anlamasın diye ses tonunu ve yüz ifadenı kontrol edebilir misin?
5. Bir ortamda mutsuz olsan bile sırf başkalarının keyfi kaçmasın diye gülümsemeye devam eder misin?
6. Birinin söylediği bir söz seni çok incittiğinde, bunu o an dile getirmeyip içinde tutabilir misin?
7. Kıskandığın bir durumu yaşadığında, bunu karşındaki kişiye belli etmeden geçiştirebilir misin?
8. Ağlamak üzereyken kendini toparlayıp insanların yanında gözyaşlarını tutabilir misin?
9. Birini özlediğinde, ona bunu söylemeden günlerce hatta haftalarca bekleyebilir misin?
10. Bir konuda hayal kırıklığına uğradığında, başkalarına her şey yolundaymış gibi davranabilir misin?
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