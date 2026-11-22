Bu Hayatta Asla Affedemeyeceğin Kişi Kim?
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Herkesi affedebileceğini düşünebilirsin ama bazı davranışlar vardır ki insanın içinde bir şeyleri sonsuza kadar değiştirir. Bazen en yakın arkadaşının ihaneti, bazen sevdiğin insanın sana yaşattığı hayal kırıklığı, bazen de en zor anında yanında olmayan birinin sessizliği... Üstelik seni en çok yaralayan şey her zaman yapılan kötülük değildir; o kötülüğü yapan kişinin senin için ne ifade ettiğidir.
Peki senin için affedilmez olan tam olarak ne?
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir insanın sana yapabileceği en büyük kötülük sence hangisi?
4. Çok sevdiğin birinin sana yalan söylediğini öğrendin. İlk tepkin ne olur?
5. Bir arkadaşının senin en büyük sırrını başkalarına anlattığını öğrendin. Ne yaparsın?
6. Bir ilişkide seni en çok hangi durum tüketir?
7. Hayatında çok zor bir dönemden geçiyorsun. En yakınındaki insan nasıl davranırsa onu unutamazsın?
8. Eski sevgilin yıllar sonra geri dönüp özür diledi. Hangi durumda onu kesinlikle affetmezdin?
9. Bir insanın gerçek karakterini en iyi ne ortaya çıkarır?
10. Son bir soru: Sana yapılan bir kötülüğü gerçekten affedebilir misin?
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