Jung'a Göre Psikolojik Sıkıntının Kaynağı Ne Olabilir?
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Carl Gustav Jung'a göre insanın kendisi hakkında bildikleri, zihninin yalnızca görünen kısmını oluşturur. Bazen başkalarına gösterdiğimiz kişilik, bastırdığımız duygular veya farkında olmadan tekrarladığımız davranışlar iç dünyamızdaki çatışmaları ele verir. Peki senin iç dünyanda hangi mesele çözülmeyi bekliyor?
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir ortamda herkes seni çok başarılı ve kendinden emin biri olarak görüyor. Oysa sen o gün kendini hiç öyle hissetmiyorsun. Ne yaparsın?
4. Bir arkadaşının elde ettiği başarıyı kutluyorsun ama içinde küçük bir kıskançlık hissi de var. Kendine karşı dürüst olursan ne düşünürsün?
5. Birisi sana beklenmedik şekilde sert bir eleştiri yöneltti. Söyledikleri çok ağır değil ama günlerce aklından çıkmıyor. Sence neden?
6. Çocukluğundan bir anı aniden aklına geldi. O anıyı düşündüğünde ilk ne hissedersin?
7. Yakın olduğun biri seni hayal kırıklığına uğrattı. İlk tepkin hangisine daha yakın?
8. Bir gün boyunca hiçbir sorumluluğun, beklentin veya yetişmen gereken bir işin yok. Bu boşlukta ne yaparsın?
9. Bir tartışmada normalde asla söylemeyeceğin kadar kırıcı bir cümle kurdun. Sonrasında kendine ne söylersin?
10. Diyelim ki kimse seni yargılamayacak, hiçbir kararının sonucu olmayacak ve kendinle ilgili her şeyi dürüstçe görebileceksin. İlk neye bakardın?
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