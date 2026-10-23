Ne Kadar Sevildin? İşaretle, Sonucu Öğren!
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Bazen birinin seni ne kadar sevdiğini uzun uzun anlatmasına gerek kalmaz; davranışları zaten her şeyi söyler. Peki sen bugüne kadar ne kadar romantik jestin, tatlı düşüncenin ve kalpten gelen hareketin muhatabı oldun?
Haydi öğrenelim!
Aşağıdakilerden hangileri sana yaşandı?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
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Kalbine Romantik Bir Fragman Düşmüş
Birinin Kalbinde Güzel Bir Yerin Olmuş
Başrolü Olduğun Bir Aşk Hikayesi
Birinin Aşk Dilinde Ana Karakter Sensin
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