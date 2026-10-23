Ne Kadar Sevildin? İşaretle, Sonucu Öğren!

Senin romantik hikâyende bu listedeki büyük jestlerden çok fazla olmayabilir ama hemen senaryoyu dramaya bağlamıyoruz! Belki yaşadığın ilişkilerde sevgi daha sessiz, daha sade ya da senin alışık olduğun biçimlerden farklı gösterildi. Çünkü herkes sevgisini gece yarısı yazılan uzun mesajlarla, sürpriz çiçeklerle veya romantik planlarla anlatmıyor; kimi insan sevgisini yanında kalarak, seni dikkatle dinleyerek ya da zor bir gününde yükünü hafifleterek gösteriyor.

Belki de senin hikâyenin en güzel sahneleri henüz çekilmedi. Geçmişinde yaşadığın güzel şeyleri küçümsemeden, bundan sonra nasıl bir sevgi görmek istediğini keşfetmek için kendine alan açabilirsin. Bir ilişkide romantik jestler istemek de bunlardan hoşlanmamak da gayet normal. Bu testin puanı, senin ne kadar sevilebilir olduğunu değil, yalnızca listedeki davranışlardan kaçını deneyimlediğini gösteriyor.