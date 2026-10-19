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Yüzde Kaç Kıskanç, Yüzde Kaç Rahat Bir İlişki İnsanısın?

Yüzde Kaç Kıskanç, Yüzde Kaç Rahat Bir İlişki İnsanısın?

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
19.10.2026 - 18:01
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Aşk hayatında yüzde kaç kıskanç, yüzde kaç rahatsın? Küçük bir mesajdan büyük bir mesele çıkarır mısın, yoksa kendi haline mi bırakırsın?

Yapman gereken sadece soruları cevaplamak! Bakalım ilişkinin dozunu hangi tarafın belirliyor?

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1. Haydi başlayalım! Sevgilin dışarıda arkadaşlarıyla vakit geçiriyor ve sana birkaç saattir yazmıyor. Sence bu durumda ne yapmak en iyisi?

2. Peki, sevgilinin sosyal medyada yeni tanıştığı birinin fotoğraflarını beğenmesi hakkında ne düşünüyorsun?

3. Diyelim ki, sevgilin bir ortamda eski sevgilisiyle karşılaştı. Sence nasıl davranmalı?

4. Şimdi de, sevgilin bir hafta sonunu seninle değil de arkadaşlarıyla planlamak istiyor. İlk tepkin hangisine daha yakın olur?

5. Bir ilişkinin başında, karşındaki kişide ilk hangi özellik seni etkiler?

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6. Peki, sevgilin sana “Bu akşam iş arkadaşlarımla yemeğe çıkacağım” dedi. Hangi söz sana daha uygun?

7. Diyelim ki, sevgilin telefonunu masada bırakıp duşa girdi. Sen bu durumda ne yaparsın?

8. Geldik son soruya! Sevgilinle ilişkinizin geleceğini düşünürken nasıl bir ilişki hayal ediyorsun?

%100 Kıskanç insanısın!

Sen sevdiğinde tam seven, bağlandığında da ilişkinin her ayrıntısını önemseyenlerdensin! Sevgilinin hayatında özel bir yerin olduğunu hissetmek senin için çok önemli. Küçük değişimleri fark edebilir, bazı durumlarda merakına yenik düşebilirsin. Ama bu, sevgilini sevmediğin alanlardan mahrum bırakmak istediğin anlamına gelmiyor. Senin için ilgi, sadakat ve karşılıklı güven ilişkinin olmazsa olmazları arasında. Tabii arada bir kıskançlık dozunu kontrol etmek de ilişkinin tadını kaçırmamak açısından önemli. Her şeyi konuşabildiğin ve sınırlarınızı birlikte belirlediğin bir ilişki sana çok iyi gelir. Senin aşk anlayışın biraz sahiplenmeli, bolca ilgili ve oldukça tutkulu. Nazar değmesin!

%75 Kıskanç insanı, %25 Rahatsın!

Senin içinde hem sevdiğini sahiplenmek isteyen hem de ilişkinin tadını çıkarmayı bilen iki ayrı taraf var. Sevgilinin kimlerle vakit geçirdiğini merak edebilir, bazı yakınlaşmalarda kaşlarını hafifçe kaldırabilirsin. Ama her şeyi büyütmek yerine karşındaki kişiye güvenmeyi de önemsiyorsun. Yani senin için mesele kıskanmak değil, kıskandığında bununla nasıl başa çıktığın! Biraz ilgi, biraz güvence ve bolca açık iletişim seni rahatlatabilir. Zaman zaman küçük kıskançlık krizleri yaşasan da ilişkinin özgürlük alanını tamamen ortadan kaldırmak istemiyorsun. Bence senin kısmetin, hem sevgisini göstermekten çekinmeyen hem de sana güven veren birinde!

%75 Rahat, %25 Kıskanç insanısın!

Sen ilişkide güvene ve bireysel alana oldukça önem veriyorsun. Sevgilinin arkadaşlarıyla görüşmesi, kendine zaman ayırması veya senden bağımsız planlar yapması seni hemen endişelendirmiyor. Kendi hayatının olması gerektiğini bildiğin gibi onun da kendi dünyasına sahip çıkmasını doğal buluyorsun. Yine de bu, hiçbir şeyi umursamadığın anlamına gelmiyor. Değer verdiğin bir konuda sınırların aşılırsa elbette tepki gösterebilirsin. Sadece her durumu şüpheyle değerlendirmek yerine önce güvenmeyi tercih ediyorsun. Bu rahat tavrın ilişkinin nefes almasına yardımcı olabilir. Sana düşen, huzurunu korurken kendi beklentilerini de açıkça ifade etmek. Kısmetin, bu güzel özgürlüğüne eşlik edecek biriyle karşılaşmak olsun!

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Tuğba
Tuğba
Onedio Editörü
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