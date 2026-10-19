Yüzde Kaç Kıskanç, Yüzde Kaç Rahat Bir İlişki İnsanısın?
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Aşk hayatında yüzde kaç kıskanç, yüzde kaç rahatsın? Küçük bir mesajdan büyük bir mesele çıkarır mısın, yoksa kendi haline mi bırakırsın?
Yapman gereken sadece soruları cevaplamak! Bakalım ilişkinin dozunu hangi tarafın belirliyor?
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1. Haydi başlayalım! Sevgilin dışarıda arkadaşlarıyla vakit geçiriyor ve sana birkaç saattir yazmıyor. Sence bu durumda ne yapmak en iyisi?
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2. Peki, sevgilinin sosyal medyada yeni tanıştığı birinin fotoğraflarını beğenmesi hakkında ne düşünüyorsun?
3. Diyelim ki, sevgilin bir ortamda eski sevgilisiyle karşılaştı. Sence nasıl davranmalı?
4. Şimdi de, sevgilin bir hafta sonunu seninle değil de arkadaşlarıyla planlamak istiyor. İlk tepkin hangisine daha yakın olur?
5. Bir ilişkinin başında, karşındaki kişide ilk hangi özellik seni etkiler?
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6. Peki, sevgilin sana “Bu akşam iş arkadaşlarımla yemeğe çıkacağım” dedi. Hangi söz sana daha uygun?
7. Diyelim ki, sevgilin telefonunu masada bırakıp duşa girdi. Sen bu durumda ne yaparsın?
8. Geldik son soruya! Sevgilinle ilişkinizin geleceğini düşünürken nasıl bir ilişki hayal ediyorsun?
%100 Kıskanç insanısın!
%75 Kıskanç insanı, %25 Rahatsın!
%75 Rahat, %25 Kıskanç insanısın!
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