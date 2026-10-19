Yüzde Kaç Kıskanç, Yüzde Kaç Rahat Bir İlişki İnsanısın?

Sen ilişkide güvene ve bireysel alana oldukça önem veriyorsun. Sevgilinin arkadaşlarıyla görüşmesi, kendine zaman ayırması veya senden bağımsız planlar yapması seni hemen endişelendirmiyor. Kendi hayatının olması gerektiğini bildiğin gibi onun da kendi dünyasına sahip çıkmasını doğal buluyorsun. Yine de bu, hiçbir şeyi umursamadığın anlamına gelmiyor. Değer verdiğin bir konuda sınırların aşılırsa elbette tepki gösterebilirsin. Sadece her durumu şüpheyle değerlendirmek yerine önce güvenmeyi tercih ediyorsun. Bu rahat tavrın ilişkinin nefes almasına yardımcı olabilir. Sana düşen, huzurunu korurken kendi beklentilerini de açıkça ifade etmek. Kısmetin, bu güzel özgürlüğüne eşlik edecek biriyle karşılaşmak olsun!