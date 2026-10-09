Zorlayıcı Kimya Testi: Bu Testte 10/10 Yapabilecek misin?

Kimya dersi denince aklına periyodik tablo, formüller ve laboratuvar deneyleri geliyorsa yalnız değilsin. Ama aslında kimya sadece okulda gördüğümüz formüllerden ibaret değil; içtiğimiz sudan soluduğumuz havaya, kullandığımız temizlik ürünlerinden yemek yaparken gerçekleşen değişimlere kadar hayatımızın her yerinde.

Bu testte hem temel kimya bilgini hem de günlük hayatta karşına çıkan kimyasal olayları ne kadar doğru yorumladığını ölçeceğiz. Bazı sorular oldukça kolay, bazıları ise 'Bunu biliyordum ama bir an kafam karıştı!' dedirtecek. Bakalım 10 sorunun kaçını doğru cevaplayabileceksin?