Yüzüğünü Seç, Evliliğinin Kaç Yıl Süreceğini Söyleyelim!
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Bir yüzük sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda tarzını, romantik beklentilerini ve ilişkilerde önem verdiğin detayları da yansıtabilir. Peki evlilik yüzüğünü seçerken yaptığın tercih, evliliğe bakışın hakkında bize neler söylüyor olabilir? İnce ve zarif bir yüzük mü, gösterişli bir taş mı, klasik bir model mi yoksa sıra dışı bir tasarım mı seçerdin?
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Evlilik yüzüğün için aşağıdaki modellerden hangisini seçerdin?
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30+ Yıl
20-30 Yıl
15-20 Yıl
10-15 Yıl
20+ Yıl
7-12 Yıl
30+ Yıl
15-25 Yıl
5-10 Yıl
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