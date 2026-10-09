Burçlar ve Saklı Bağımlılıkları! Senin Burcun Neyden Kopamıyor?
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Hepimizin vazgeçemediği bir şey var. Kimimiz telefona gelen bildirimleri kontrol etmeden duramıyor, kimimiz alışveriş yapmadan stres atamıyor, kimimiz eski sevgilinin sosyal medya hesabına 'sadece bir bakıp çıkıyor', kimimiz de herkesi memnun etmeye çalışmaktan kendini tüketiyor. Peki burcun, senin farkında bile olmadığın bir bağımlılığını ele veriyor olabilir mi?
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Burcunu seç, bakalım sen neyden kopamıyorsun?
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Adrenalinden ve Heyecandan Kopamıyorsun!
Konfordan ve Küçük Keyiflerden Kopamıyorsun!
Telefonda Kaybolmaya Bağımlısın!
Geçmişten ve Anılardan Kopamıyorsun!
İlgi Görmekten Kopamıyorsun!
Kontrol Etmekten ve Her Şeyi Düzeltmekten Kopamıyorsun!
İnsanları Memnun Etmekten Kopamıyorsun!
İnsanları ve Eski Aşkları Araştırmaktan Kopamıyorsun!
Özgürlükten ve Yeni Maceralardan Kopamıyorsun!
Başarıdan ve Kendini Kanıtlama İhtiyacından Kopamıyorsun!
İnternette Yeni Bir Şeyler Keşfetmekten Kopamıyorsun!
Hayal Kurmaktan ve Kendi Dünyana Kaçmaktan Kopamıyorsun!
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