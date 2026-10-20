Tartışırken Gerçek Karakterini Ortaya Çıkarıyoruz!
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Herkesin tartışma anında ortaya çıkan kendine özgü bir tarzı var. Kimi en küçük ayrıntıyı bile mantık süzgecinden geçirip karşısındakine kanıtlarıyla yaklaşırken kimi hislerini saklayamıyor. Bazıları tek kelime etmeden içine kapanıyor, bazıları ortamı esprilerle yumuşatmaya çalışıyor, bazılarıysa herkes sakinleşsin diye çözüm arıyor.
Peki sen tartışma sırasında gerçekten nasıl davranıyorsun?
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir arkadaşın seni haksız yere suçladı. İlk tepkin ne olur?
4. Partnerinle ya da yakın bir arkadaşınla tartışırken senin için en önemli şey nedir?
5. Tartışma sırasında karşı taraf sesini yükseltmeye başladı. Ne yaparsın? -
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6. Tartışma bittikten sonra genellikle ne yaşarsın?
7. Karşındaki kişi “Sen zaten hep böylesin!” dedi. Cevabın ne olur?
8. Bir tartışmada karşı tarafın hatalı olduğunu biliyorsun ama o bunu kabul etmiyor. Ne yaparsın?
9. Sinirlendiğinde beden dilin nasıl değişir?
10. Son olarak bir tartışmada özür dilemek senin için ne ifade eder?
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