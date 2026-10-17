Bu Davranışlara Sahipsen IQ'un 150'nin Üstünde Demektir!
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Bazı insanlar olaylar arasındaki bağlantıları herkesten önce fark eder, bazılarıysa saatlerce tek bir konuya dalıp gider. Peki, senin günlük hayatta sıradan sandığın alışkanlıkların aslında nasıl bir düşünme biçimine işaret ediyor olabilir? Bu testte, yüksek bilişsel kapasiteyle ilişkilendirilebilen davranışlardan kaçına sahip olduğunu keşfedeceğiz.
Bakalım zihninin çalışma tarzı hangi sonuca işaret ediyor?
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Bu 20 davranıştan kaçını yapıyorsun?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
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Zihninin farklı güçlü yönleri var
Meraklı ve sorgulayıcı bir zihin
Analitik düşünmeye yatkınsın
Zihinsel keşif senin için doğal bir alışkanlık
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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