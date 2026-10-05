Ortaokul Bilgilerinle Dünyayı Ne Kadar Hatırlıyorsun? 10 Soruluk Tarih Meydan Okuması!
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Ortaokulda tarih dersinde öğrendiğin bilgilerden kaçı hâlâ aklında? Osmanlı padişahlarından dünya savaşlarına, önemli keşiflerden medeniyetlere kadar yıllar önce öğrendiğin bilgileri bugün hatırlayıp hatırlamadığını test ediyoruz.
Bu testte bazı sorular sana 'Bunu kesin biliyorum!' dedirtecek, bazıları ise seçeneklere birkaç saniye daha dikkatli bakmana neden olacak. Bakalım okul sıralarında öğrendiğin tarih bilgileri hala hafızanda mı?
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