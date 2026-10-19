Karakterine Göre Kedi İnsanı mı Köpek İnsanı mı Olduğunu Söylüyoruz!
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Kimi eve gelir gelmez kapıda karşılanmak ister, kimi de kendi köşesine çekilip sessizliğin tadını çıkarmayı tercih eder. Peki senin karakterin bir kedinin bağımsız ruhuna mı, yoksa bir köpeğin sıcacık ve sosyal enerjisine mi daha yakın? Günlük hayattaki seçimlerinden yola çıkarak hayvan dostu ruhunu keşfediyoruz!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Hafta sonu planın nasıl olurdu?
4. Arkadaş grubunda genellikle nasıl birisin?
5. Sana göre ideal bir ev nasıl olmalı?
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6. Bir sorun yaşadığında ilk tepkin ne olur?
7. Bir gününü tamamen doğada geçireceksin. Hangisini seçersin?
8. İnsanlarla yakınlaşırken nasıl davranırsın?
9. Son soru! Sence ideal dostluk nasıl olmalı?
Sen tam bir köpek insanısın!
Sen tam bir kedi insanısın!
Sen tam bir kedi insanısın!
Sen tam bir köpek insanısın!
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