Karakterine Göre Kedi İnsanı mı Köpek İnsanı mı Olduğunu Söylüyoruz!

Senin için sevgi, yalnızca hissedilen değil, aynı zamanda gösterilen bir şey. Birinin seni düşündüğünü bilmek, birlikte vakit geçirmek ve küçük mutlulukları paylaşmak sana iyi geliyor. İnsanlarla bağ kurarken samimiyete, güvene ve karşılıklı ilgiye önem veriyorsun. Bu yüzden bir köpeğin heyecanla karşılaması, peşinden gelmesi veya yanına kıvrılması sana oldukça tanıdık gelebilir.

Sosyal ortamlarda genellikle sıcak, ulaşılabilir ve destekleyici bir tavrın olabilir. Sevdiklerinin hayatında olup bitenleri merak eder, onların güzel haberlerine içtenlikle sevinirsin. Birlikte yapılan aktiviteler, spontane planlar ve paylaşılan anılar senin için ilişkilerin önemli bir parçası olabilir. Senin gözünde dostluk, yalnızca zor zamanlarda değil, sıradan bir salı gününde bile birbirinin yanında olabilmektir.

Tabii her zaman enerjik ve dışa dönük olmak zorunda değilsin. Bazen senin de dinlenmeye, kendi alanına çekilmeye ve hiçbir şey yapmamaya ihtiyacın olabilir. Herkese yetişmeye çalışırken kendi ihtiyaçlarını ertelememeye dikkat et. Bir köpek dostunun koşulsuz sevgisini seviyor olabilirsin ama gerçek ilişkilerde karşılıklı emek ve sınırlar da önemlidir. Kısacası sen, hayatı birlikte güzelleştirmeyi seven, sıcak ve sadık bir dostsun.