Psikolojik Kör Noktanı Keşfet: Seni İçten İçe Ne Zorluyor?
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Hepimizin dışarıdan belli olmayan, bazı durumlarda bizi normalden daha fazla etkileyen hassas noktaları var. Kimi insan belirsizlik karşısında huzursuz oluyor, kimi başkalarının düşüncelerini fazlasıyla önemsiyor, kimi ise her şeyi kontrol altında tutmaya çalışırken kendi kendini yoruyor.
Peki senin psikolojik olarak en çok zorlandığın konu ne?
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Birinin sana karşı aniden mesafeli davrandığını fark ettiğinde ne yaparsın?
4. Önünde önemli bir karar var ama sonucu kestiremiyorsun. Nasıl hissedersin?
5. Bir arkadaşın senin başardığın bir şeyi küçümseyen bir yorum yaptı. Tepkin ne olur?
6. Gece yatağa yattığında zihnin en çok neyle meşgul olur?
7. Bir konuda yardım istemen gerektiğinde ne hissedersin?
8. Beklediğin bir mesaj uzun süre gelmediğinde ne düşünürsün?
9. Bir işte hata yaptığında kendine nasıl davranırsın?
10. Hayatında değiştirmek istediğin bir alışkanlığın var ama bir türlü başlayamıyorsun. Neden?
En Zayıf Noktan Kendine Karşı Fazla Acımasız Olman
En Zayıf Noktan Belirsizliğe Tahammül Etmekte Zorlanman
En Zayıf Noktan Başkalarının Ne Düşündüğünü Fazla Önemsemen
En Zayıf Noktan Duygularını ve Beklentilerini Yönetmekte Zorlanman
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