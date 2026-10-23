Psikolojik Kör Noktanı Keşfet: Seni İçten İçe Ne Zorluyor?

Senin en çok zorlandığın konu, zaman zaman kendi değerini yaptıklarınla ölçmen ve hata yaptığında kendine gereğinden fazla yüklenmen olabilir. Bir işi istediğin gibi yapamadığında yalnızca o durumun yanlış gittiğini düşünmek yerine, bunu kendi yeterliliğinle ilişkilendirebilirsin. Başkalarının kolayca geçiştirdiği bir hata senin zihninde uzun süre yer kaplayabilir. Hatta bir konuda başarılı olsan bile eksik kalan tarafları görüp kendini takdir etmeyi erteleyebilirsin. Bu durum, dışarıdan çalışkan, dikkatli ve sorumluluk sahibi görünürken içeride kendini sürekli sınava tabi tutmana neden olabilir.

Bu eğilimin arkasında yüksek beklentiler, hata yapmaktan çekinme veya başarıyı kişisel değerinin bir göstergesi olarak görme alışkanlığı bulunabilir. Belki bir işi iyi yapmanın yeterli olmadığını, mutlaka kusursuz olması gerektiğini düşünüyorsun. Belki de kendine karşı sert davranırsan daha iyi olacağına inanıyorsun. Ancak sürekli kendini eleştirmek her zaman gelişmeni sağlamaz; bazen motivasyonunu azaltır, karar vermeni zorlaştırır ve elde ettiğin başarıların tadını çıkarmanı engeller. Üstelik başkalarına gösterdiğin anlayışı kendine göstermemek, zamanla kendi emeğini fark etmeni de zorlaştırabilir.

Kendini geliştirmek istiyorsan ilk adım, hata ile kişiliğini birbirinden ayırmak olabilir. Bir konuda başarısız olman, başarısız bir insan olduğun anlamına gelmez; eleştiri alman da bütün çabalarının değersiz olduğu anlamına gelmez. Kendine, sevdiğin bir arkadaşına davranacağın kadar anlayışlı davranmayı deneyebilirsin. Bir hata yaptığında yalnızca neyi yanlış yaptığını değil, neyi doğru yaptığını ve bir dahaki sefere neyi değiştirebileceğini de düşün. Çünkü kendine güvenmek, her şeyi kusursuz yapmak değil, kusursuz olmadığında da kendine destek olabilmektir.