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Bilinçaltının Derinliklerine İniyor ve Kendine Karşı En Büyük Korkunu Söylüyoruz!

Bilinçaltının Derinliklerine İniyor ve Kendine Karşı En Büyük Korkunu Söylüyoruz!

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
19.10.2026 - 13:45
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Kendine bile itiraf edemediğin o gizli korkuyu bilinçaltın ele verecek!

Eğer hazırsan, haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Peki, kendini en çok hangi ortamda rahat hissediyorsun?

4. Şimdi biraz daha derinlere inelim... Uzun zamandır emek verdiğin bir şeyin bir anda elinden kayıp gittiğini düşün. İlk tepkin ne olurdu?

5. Bazen insanı en çok, kendine bile söyleyemediği şeyler düşündürür. Peki, son zamanlarda geceleri uyumadan önce aklın en çok hangi konuya takılıyor?

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6. Diyelim ki bir konuda gerçekten zorlanıyorsun. Yardım istemek yerine her şeyi kendi başına çözmeye çalıştığın oluyor mu?

7. Peki, her şey yolundayken bile bazen güzel giden bir şeyin aniden bozulabileceğini düşünüyor musun?

8. Ve son olarak, hayatında önemli bir karar vermen gerektiğinde, yanlış seçim yapma ihtimali seni ne kadar düşündürüyor?

Başarısızlık Korkusu!

Senin hayatındaki en büyük korkunun, potansiyelini gerçekleştiremeden kalmak ve bir gün kendine “Ben aslında daha fazlasını yapabilirdim” demek olduğunu söyleyebiliriz. Senin için mesele yalnızca hata yapmak değil; verdiğin emeklerin karşılığını alamamak, hayalini kurduğun hayatı yaşayamamak ve bütün çabalarına rağmen olduğun yerde saymak olabilir.

Belki de çevrendekiler seni hedefleri olan, ne istediğini bilen ve kolay kolay pes etmeyen biri olarak tanıyor. Ancak kimsenin görmediği bir tarafın var: Bazen geleceği düşünmekten bugünün tadını çıkarmayı unutuyorsun. Bir karar verirken yanlış yapma ihtimalini defalarca değerlendiriyor, bazen de sırf istediğin sonucu alamamaktan korktuğun için ilk adımı geciktiriyorsun. Üstelik başardığın şeyleri kutlamak yerine hemen sıradaki hedefe geçebiliyorsun.

Geçmişte yaşadığın hayal kırıklıkları da bu düşüncelerini besliyor olabilir. Bir zamanlar çok istediğin ama gerçekleşmeyen bir şey, bugün kendine duyduğun güveni zaman zaman sarsıyor olabilir. Fakat geçmişteki bir başarısızlık, gelecekte de başarısız olacağın anlamına gelmiyor.

Unutma, hayat bir sınav ve sen de sürekli kendini kanıtlamak zorunda değilsin. Bazen dinlenmek, fikrini değiştirmek ve yeniden başlamak da ilerlemenin bir parçasıdır. Umarız bir gün, yalnızca başardıklarınla değil, olduğun halinle de kendinle gurur duyarsın!

Yetememe Korkusu!

Senin hayatındaki en büyük korkunun, ne yaparsan yap birilerinin gözünde yeterince iyi olamamak olduğunu söyleyebiliriz. İçten içe anlaşılmak, kabul görmek ve birinin seni değiştirmeye çalışmadan sevebilmesini istiyor olabilirsin. Ancak bazen bu isteğin, başkalarının gözündeki yerini fazlasıyla önemsemene neden oluyor.

Belki bir ortamda kendini olduğundan daha neşeli göstermeye çalışıyor, belki de birini hayal kırıklığına uğratmamak için aslında istemediğin şeylere evet diyorsun. İnsanlar senden memnun olduğunda rahatlıyor, birinin tavrı değiştiğinde ise acaba yanlış bir şey mi yaptım diye düşünmeye başlayabiliyorsun. Oysa herkesin seni anlaması ya da seninle aynı fikirde olması mümkün değil. Bu, sende bir eksiklik olduğu anlamına da gelmiyor.

Geçmişte eleştirildiğin, kıyaslandığın veya çabalarının fark edilmediğini hissettiğin anlar olmuş olabilir. Belki de zamanla takdir edilmek için daha fazla çaba göstermeye alıştın. Fakat kendini sürekli kanıtlamak zorunda hissettiğinde, gerçekten ne istediğini duymak zorlaşabilir.

Şunu unutma: Birinin seni beğenmemesi, senin değerini azaltmaz. Herkesi memnun etmek yerine kendi isteklerine de kulak verebilirsin. Hata yaptığında, yorulduğunda veya herkese yetişemediğinde de sevilmeye layıksın. Umarız seni en çok rahatlatan şeyin, kendin olmak için kimseden izin almak zorunda olmadığını fark etmek olur!

Terk Edilme Korkusu!

Terk Edilme Korkusu!

Senin hayatındaki en büyük korkunun, değer verdiğin insanların bir gün senden uzaklaşması ve onların hayatında eskisi kadar önemli olmadığını hissetmek olduğunu söyleyebiliriz. Senin için bağ kurmak sıradan bir mesele değil. Birini hayatına aldığında onunla paylaştığın anlara, küçük alışkanlıklara ve aranızdaki görünmez bağa önem veriyorsun. Bu yüzden bir ilişkinin değişmesi ihtimali, düşündüğünden daha fazla anlam taşıyor olabilir.

Belki arkadaşının eskisi kadar sık aramaması dikkatini çekiyor, belki sevdiğin biriyle aranızda ufak bir mesafe oluştuğunda bunun nedenini anlamaya çalışıyorsun. Her zaman bunu belli etmiyor olsan da insanların hayatında kalıcı bir yerin olduğundan emin olmak isteyebilirsin. Bazen bu yüzden kendi ihtiyaçlarını geri plana atıyor veya bir sorun çıkmasın diye söylemek istediklerini içinde tutuyorsun.

Geçmişte yaşadığın ayrılıklar, yarım kalan arkadaşlıklar ya da beklemediğin vedalar bugünkü ilişkilerine bakışını etkilemiş olabilir. Ancak daha önce birinin gitmiş olması, bundan sonra herkesin gideceği anlamına gelmez. Üstelik birinin hayatındaki yerini korumak için sürekli çabalaman da gerekmiyor.

Yakınlık, iki kişinin de özgürce kalabildiği yerde güzelleşir. Sen de karşındaki insanlara alan tanırken kendi hayatını, hayallerini ve mutluluğunu ihmal etmemeyi öğrenebilirsin. Umarız zamanla, birinin yanında kendin olmanın ve sevilmek için sürekli çaba göstermek zorunda kalmamanın huzurunu yaşarsın!

Geç Kalmışlık Korkusu!

Senin hayatındaki en büyük korkunun, bir gün geriye dönüp baktığında hayatını gerçekten istediğin gibi yaşamadığını fark etmek olduğunu söyleyebiliriz. Sanki içinde sürekli çalışan bir saat var ve bazen bu saatin sesini herkesten daha fazla sen duyuyorsun. Yapmak istediğin şeyler, ertelediğin kararlar, söyleyemediğin sözler ve bir türlü cesaret edemediğin başlangıçlar... Hepsi zaman zaman zihninde yeniden canlanıyor olabilir.

Belki çevrendeki insanların bir şeyleri başardığını, yeni başlangıçlar yaptığını veya hayatlarında ilerlediğini gördüğünde kendini istemeden onlarla kıyaslıyorsun. Sonra da kendi yolunun yeterince hızlı ilerlemediğini düşünüyorsun. Oysa kimsenin hayatının perde arkasını tam olarak bilmiyorsun. Başkalarının dönüm noktaları senin de aynı yaşta, aynı zamanda veya aynı sırayla bir şeyler başarman gerektiği anlamına gelmiyor.

Geçmişte kaçırdığını düşündüğün fırsatların da aklına takıldığı oluyor olabilir. Acaba o gün farklı bir karar verseydim ne olurdu diye düşünüp kendini başka ihtimallerin içinde bulabilirsin. Ama geçmişi tekrar tekrar değerlendirmek, bugünkü hayatını değiştirmek için kullanmadığın sürece seni yorabilir.

Şunu unutma: Hayatını yeniden şekillendirmek için kusursuz bir zamanlama beklemek zorunda değilsin. Bazı hayallerine geç kaldığını düşünsen bile önünde keşfedebileceğin pek çok şey var. Umarız bir gün kendi hızının da sana ait olduğunu fark eder ve başkalarının takvimine göre değil, kendi isteklerine göre yaşamaya başlarsın!

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Tuğba
Tuğba
Onedio Editörü
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