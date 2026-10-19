Bilinçaltının Derinliklerine İniyor ve Kendine Karşı En Büyük Korkunu Söylüyoruz!
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Kendine bile itiraf edemediğin o gizli korkuyu bilinçaltın ele verecek!
Eğer hazırsan, haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Peki, kendini en çok hangi ortamda rahat hissediyorsun?
4. Şimdi biraz daha derinlere inelim... Uzun zamandır emek verdiğin bir şeyin bir anda elinden kayıp gittiğini düşün. İlk tepkin ne olurdu?
5. Bazen insanı en çok, kendine bile söyleyemediği şeyler düşündürür. Peki, son zamanlarda geceleri uyumadan önce aklın en çok hangi konuya takılıyor?
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6. Diyelim ki bir konuda gerçekten zorlanıyorsun. Yardım istemek yerine her şeyi kendi başına çözmeye çalıştığın oluyor mu?
7. Peki, her şey yolundayken bile bazen güzel giden bir şeyin aniden bozulabileceğini düşünüyor musun?
8. Ve son olarak, hayatında önemli bir karar vermen gerektiğinde, yanlış seçim yapma ihtimali seni ne kadar düşündürüyor?
Başarısızlık Korkusu!
Yetememe Korkusu!
Terk Edilme Korkusu!
Geç Kalmışlık Korkusu!
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