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Karanlık Tarafını Ortaya Çıkarıyoruz: Kurban mısın Fail mi?

Karanlık Tarafını Ortaya Çıkarıyoruz: Kurban mısın Fail mi?

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
09.10.2026 - 19:01
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Hepimiz ilişkilerde, arkadaşlıklarda ve günlük hayatta zaman zaman kendimizi farklı rollerin içinde buluyoruz. Kimi zaman haksızlığa uğrayan taraf oluyor, kimi zaman yaşanan bir tartışmada kontrolü elimize alıyor, kimi zaman da kimseyle uğraşmadan kendi sınırımızı korumayı seçiyoruz. Peki sen bir çatışmanın içinde kaldığında hangi role daha kolay bürünüyorsun?

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Bir arkadaşın seni herkesin içinde haksız yere eleştirdi. İlk tepkin ne olur?

4. Bir ilişkide tartışma çıktığında genellikle ne yaparsın?

5. Birinin sana kötü davrandığını düşündüğünde...

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6. Eski sevgilin seni başkalarının yanında kötüledi. Ne yaparsın?

7. Bir tartışmada karşı tarafın zayıf noktasını fark ettin. Bunu kullanır mısın?

8. Bir arkadaşın sürekli senden yardım istiyor ama sen yoruldun. Ne yaparsın?

9. İnsanlar seni yanlış anladığında nasıl hissedersin?

10. Bir insan seni ciddi şekilde kırdığında onunla ilgili en çok ne düşünürsün?

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Kurban Rolüne Fazla Yakınsın

Sen çatışmaların içinde çoğu zaman saldıran değil, kendini savunmaya çalışan tarafta kalıyorsun. Birisi sana kötü davrandığında ilk refleksin karşılık vermek yerine yaşananların nedenini kendinde aramak olabilir. 'Ben nerede hata yaptım?', 'Bunu neden yaptı?' veya 'Acaba farklı davransaydım böyle olmaz mıydı?' gibi sorular kafanda uzun süre dolaşabilir. Bu durum seni empatik ve vicdanlı biri yaparken, zaman zaman gereğinden fazla yükü de üzerine almana neden oluyor. Özellikle ilişkilerde karşındaki insanın davranışlarını anlamaya çalışırken kendi duygularını ikinci plana atabilirsin. Birinin seni kırması halinde bile onun neden böyle davrandığını düşünmen, sana yapılan haksızlığın boyutunu küçümsemene yol açabilir. Bazen özür dilemesi gereken kişinin yerine sen kendini sorgulayabilirsin. Bu nedenle çevrendeki bazı insanlar senin anlayışlı tarafını fark edip sınırlarını gereğinden fazla zorlayabilir. Ancak senin sonucunun 'kurban' olması, güçsüz olduğun anlamına gelmiyor. Tam tersine, sende güçlü bir farkındalık potansiyeli var. Öğrenmen gereken şey, yaşanan her olumsuzluğun sorumluluğunu üzerine almamak. Bir insanın sana kötü davranmasının nedeni her zaman sen değilsin. Kendini savunmak, sınır koymak ve gerektiğinde bir ilişkiden uzaklaşmak seni kötü biri yapmaz. Senin asıl dönüşümün, 'Bana bunu neden yaptılar?' sorusundan 'Ben bundan sonra kendimi nasıl koruyabilirim?' sorusuna geçebilmek olacak.

Fail Enerjin Yüksek

Sen olayların içinde pasif kalmayı pek sevmiyorsun. Biri sana haksızlık yaptığında sessizce oturup beklemek yerine karşılığını vermek isteyebilirsin. Tartışmalarda geri adım atmak sana bazen zayıflık gibi gelebilir ve haklı olduğunu düşündüğün bir konuda sonuna kadar mücadele edebilirsin. Hatta bazen sadece kendini savunmakla kalmayıp karşı tarafın zayıf noktalarını da kullanabilirsin. Sende güçlü bir adalet duygusu var ama bu adalet anlayışı zaman zaman 'Bana ne yaptıysa ben de ona yaparım' noktasına kayabilir. Özellikle gururun kırıldığında oldukça sertleşebilirsin. Birinin seni küçümsemesi, manipüle etmeye çalışması veya seni zor durumda bırakması karşısında sessiz kalmak yerine oyunun kurallarını değiştirmeyi tercih edebilirsin. Bu seni güçlü gösterse de her savaşı kazanmak zorunda olmadığını unutman gerekiyor. Senin en büyük gücün, kolayca ezilmemen. Ancak en büyük riskin de gücünü kanıtlamak için gereğinden fazla ileri gidebilmen. Her karşılaşmayı bir güç savaşına dönüştürdüğünde aslında seni gerçekten önemseyen insanları da yorabilirsin. Senin için önemli olan, 'Ben de onun canını yaktım' demek yerine 'Bu durumdan kendimi koruyarak çıktım' diyebilmeyi öğrenmek. Çünkü gerçek güç, karşı tarafı alt etmekten çok kendi davranışlarını kontrol edebilmektir.

Ne Kurban Oluyorsun Ne de Fail!

Sen olaylara tamamen duyguların üzerinden yaklaşmak yerine mümkün olduğunca ne olduğunu anlamaya çalışan birisin. Bir tartışmada sadece karşı tarafın hatasını değil, kendi davranışlarını da değerlendirebiliyorsun. Bu nedenle senin için 'kim haklı, kim haksız?' sorusundan çok 'Buraya nasıl geldik?' sorusu daha anlamlı olabilir. Her durumda kusursuz davranmasan da kendini sorgulayabilmen önemli bir avantaj. Bir insan sana haksızlık yaptığında onu hemen affetmek zorunda olmadığını biliyorsun ama intikam almak için de kendini tüketmek istemiyorsun. Gerektiğinde özür dilemekten çekinmediğin gibi, karşındaki kişinin sorumluluğunu da onun yerine üstlenmiyorsun. Bu yaklaşım ilişkilerinde sağlıklı sınırlar kurmana yardımcı olabilir. Ancak bazen fazla objektif olmaya çalışırken kendi duygularını bastırmamaya da dikkat etmelisin. Senin sonucunda en belirgin özellik öz farkındalık. Ne tamamen mağdur psikolojisine sığınıyorsun ne de her çatışmayı kazanılması gereken bir savaş olarak görüyorsun. İnsanların hatalarının farkına varabileceğini, ilişkilerin değişebileceğini ve bazen uzaklaşmanın da bir çözüm olduğunu biliyorsun. Bu nedenle senin için en sağlıklı rol, her hikayede bir taraf seçmek değil; gerektiğinde kendi hatanı kabul edip gerektiğinde de kendini koruyabilmek.

Kurban Gibi Görünsen de İpleri Elinde Tutuyorsun!

Sen dışarıdan bakıldığında oldukça sakin, anlayışlı hatta zaman zaman mağdur görünen biri olabilirsin. Fakat olayların arka planında neler olduğunu anlamaya ve mümkün olduğunca süreci kontrol etmeye çalışıyorsun. Doğrudan saldırmak yerine insanların davranışlarını gözlemlemek, doğru zamanı beklemek ve gerektiğinde mesafe koymak senin tarzın olabilir. Senin yöntemlerin çoğu zaman açık bir çatışmadan ziyade stratejik davranmak üzerine kurulu. Bir tartışmada hemen bağırıp çağırmak yerine susmayı, karşı tarafın ne yapacağını görmeyi ve daha sonra karar vermeyi tercih edebilirsin. Bu nedenle insanlar seni pasif zannedebilir. Oysa sen çoğu zaman sessiz kaldığın sırada ilişkinin nereye gideceğine çoktan karar vermiş olabilirsin. Ancak kontrolü kaybetmemek için sürekli her şeyi analiz etmek seni de yorabilir. İnsanların ne düşündüğünü, neden böyle davrandığını veya bundan sonra ne yapacağını tahmin etmeye çalışırken anı yaşamayı unutabilirsin. Senin için en önemli ders, her şeyi kontrol etmek zorunda olmadığını kabul etmek. Bazen bir insanın davranışını değiştirmek yerine ondan uzaklaşmak, en güçlü kontrol biçimidir. Senin gerçek gücün insanları yönetmek değil, kendi sınırlarını yönetebilmekte yatıyor.

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Tuğba
Tuğba
Onedio Editörü
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