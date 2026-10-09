Sen olaylara tamamen duyguların üzerinden yaklaşmak yerine mümkün olduğunca ne olduğunu anlamaya çalışan birisin. Bir tartışmada sadece karşı tarafın hatasını değil, kendi davranışlarını da değerlendirebiliyorsun. Bu nedenle senin için 'kim haklı, kim haksız?' sorusundan çok 'Buraya nasıl geldik?' sorusu daha anlamlı olabilir. Her durumda kusursuz davranmasan da kendini sorgulayabilmen önemli bir avantaj. Bir insan sana haksızlık yaptığında onu hemen affetmek zorunda olmadığını biliyorsun ama intikam almak için de kendini tüketmek istemiyorsun. Gerektiğinde özür dilemekten çekinmediğin gibi, karşındaki kişinin sorumluluğunu da onun yerine üstlenmiyorsun. Bu yaklaşım ilişkilerinde sağlıklı sınırlar kurmana yardımcı olabilir. Ancak bazen fazla objektif olmaya çalışırken kendi duygularını bastırmamaya da dikkat etmelisin. Senin sonucunda en belirgin özellik öz farkındalık. Ne tamamen mağdur psikolojisine sığınıyorsun ne de her çatışmayı kazanılması gereken bir savaş olarak görüyorsun. İnsanların hatalarının farkına varabileceğini, ilişkilerin değişebileceğini ve bazen uzaklaşmanın da bir çözüm olduğunu biliyorsun. Bu nedenle senin için en sağlıklı rol, her hikayede bir taraf seçmek değil; gerektiğinde kendi hatanı kabul edip gerektiğinde de kendini koruyabilmek.