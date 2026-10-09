Karanlık Tarafını Ortaya Çıkarıyoruz: Kurban mısın Fail mi?
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Hepimiz ilişkilerde, arkadaşlıklarda ve günlük hayatta zaman zaman kendimizi farklı rollerin içinde buluyoruz. Kimi zaman haksızlığa uğrayan taraf oluyor, kimi zaman yaşanan bir tartışmada kontrolü elimize alıyor, kimi zaman da kimseyle uğraşmadan kendi sınırımızı korumayı seçiyoruz. Peki sen bir çatışmanın içinde kaldığında hangi role daha kolay bürünüyorsun?
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir arkadaşın seni herkesin içinde haksız yere eleştirdi. İlk tepkin ne olur?
4. Bir ilişkide tartışma çıktığında genellikle ne yaparsın?
5. Birinin sana kötü davrandığını düşündüğünde...
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6. Eski sevgilin seni başkalarının yanında kötüledi. Ne yaparsın?
7. Bir tartışmada karşı tarafın zayıf noktasını fark ettin. Bunu kullanır mısın?
8. Bir arkadaşın sürekli senden yardım istiyor ama sen yoruldun. Ne yaparsın?
9. İnsanlar seni yanlış anladığında nasıl hissedersin?
10. Bir insan seni ciddi şekilde kırdığında onunla ilgili en çok ne düşünürsün?
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Kurban Rolüne Fazla Yakınsın
Fail Enerjin Yüksek
Ne Kurban Oluyorsun Ne de Fail!
Kurban Gibi Görünsen de İpleri Elinde Tutuyorsun!
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