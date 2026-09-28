Bilinçdışın Seni Ele Veriyor: İçindeki Hangi Ses Hayatını Yönetiyor?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazen verdiğin bir kararın nedenini sen bile tam olarak açıklayamazsın. Bir şeyi çok istemene rağmen geri çekilmen, hiç düşünmeden birine güvenmen, sürekli en kötü ihtimali hesaplaman ya da “Bunu yapmamam gerektiğini biliyorum ama yine de yapacağım” demen... Tüm bunların arkasında fark etmediğin bazı içsel eğilimler olabilir.
Hazırsan fazla düşünmeden cevap ver. Çünkü bazen ilk verdiğin cevap, kendin hakkında anlatmak istemediğin şeyi anlatır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçerek başla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bir arkadaşın sana çok kırıcı bir şey söyledi. İlk tepkin ne olur?
3. Çok istediğin bir şeyi almak için para biriktiriyorsun. Tam o sırada büyük bir indirim gördün. Ne yaparsın?
4. Sana haksızlık yapıldığını düşündüğün bir ortamdasın. Hangisi sana daha yakın?
5. Gece yatağa girdin ama aklına yıllar önce yaptığın utanç verici bir şey geldi. Ne olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir insanla yeni tanıştın ve senden hoşlandığını açıkça belli ediyor. Sen...
7. Sana göre bir insanın en tehlikeli tarafı hangisidir?
8. Çok stresli olduğunda genellikle ne yaparsın?
9. Bir konuda iki seçenek arasında kaldığında seni en çok ne etkiler?
10. Son soru: Seni en iyi hangisi anlatıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçgüdülerin Yönetiyor
Vicdanın Yönetiyor
Bastırdığın Tarafın Yönetiyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın