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Bir Deniz Manzarası Seç, Zihninin Neye İhtiyacı Olduğunu Bulalım!

Bir Deniz Manzarası Seç, Zihninin Neye İhtiyacı Olduğunu Bulalım!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
06.09.2026 - 22:01
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Bazen zihnimiz bize neye ihtiyacımız olduğunu doğrudan söylemez. Yorulduğumuzda daha çok uyumak istediğimizi düşünürüz ama belki de ihtiyacımız olan şey biraz yalnız kalmaktır. Kendimizi sıkışmış hissettiğimizde her şeyi değiştirmek isteriz ama belki de yalnızca nefes alabileceğimiz bir alan arıyoruzdur.

Şimdi karşına çıkacak 6 farklı deniz manzarasına dikkatlice bak. Çok fazla düşünme; hangisini gördüğünde içinde açıklayamadığın bir rahatlama, merak veya “Keşke şu an orada olsaydım” hissi oluşuyorsa onu seç. Seçtiğin manzara, zihninin şu sıralar en çok ihtiyaç duyduğu şeyi ve karakterinin derinlerdeki bir yönünü ortaya çıkaracak.

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Bir Deniz Manzarası Seç, Zihninin Neye İhtiyacı Olduğunu Bulalım!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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