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Kalbi En Kırık Burçlar Listesi!

Kalbi En Kırık Burçlar Listesi!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Editörü
28.09.2026 - 10:01
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Aşık olduğunda kendini tamamen kaptıranlardan mısın, yoksa duygularını belli etmeden mesafeni korumayı mı tercih ediyorsun? Bazı burçlar ayrılık acısını dışarıdan belli ederken bazıları hiçbir şey olmamış gibi davranıp geceleri kendi içinde savaşabiliyor.

Peki senin burcun aşk konusunda ne kadar dayanıklı?

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Burcunu seç!

1. Balık

Balık burcu için aşk yalnızca bir ilişki değildir; anılar, hayaller, beklentiler ve duygularla birlikte yaşanan kocaman bir dünyadır. Bu nedenle bir ilişki bittiğinde yalnızca kişiyi değil, onunla birlikte kurduğu geleceği de kaybetmiş gibi hissedebilir. Yaşananları kolayca geride bırakmak yerine zihninde tekrar tekrar yaşaması mümkündür. Balık'ın en hassas noktalarından biri, geçmişi romantikleştirmesidir. Kötü anların arasından güzel anıları seçip “Belki de aslında o kadar kötü değildi” diye düşünebilir. Bu da kapanmış bir ilişkinin zihninde uzun süre yaşamaya devam etmesine neden olabilir. Aşk konusunda kalbini korumaktan çok kalbini açmayı tercih eden Balık, bu yüzden listenin üst sıralarında yer alıyor.

2. Yengeç

Yengeç için sevgi, güven ve aidiyet duygusuyla çok yakından bağlantılıdır. Birine alıştığında o insan yalnızca sevgilisi değil, günlük hayatının ve duygusal düzeninin bir parçası haline gelebilir. Bu nedenle ayrılık sonrasında asıl zorlandığı şey yalnız kalmak değil, alıştığı hayatın bir anda değişmesidir. Üstelik Yengeç çoğu zaman hissettiği her şeyi karşı tarafa anlatmayabilir. Dışarıdan “Ben iyiyim” diyebilir ama küçük bir şarkı, eski bir mesaj veya tanıdık bir mekan bütün duyguları yeniden ortaya çıkarabilir. Onun aşk acısı sessiz yaşanabilir. Tam da bu yüzden çevresindeki insanlar Yengeç'in bir ilişkiyi ne kadar derinden yaşadığını her zaman fark etmeyebilir.

3. Akrep

Akrep için aşkın temelinde yoğunluk ve güven vardır. Sevdiği zaman yüzeysel bir bağ kurmak yerine karşısındaki insanı hayatının çok daha derin bir yerine yerleştirebilir. Bu nedenle yaşadığı hayal kırıklığı da sıradan bir ayrılıktan çok daha büyük hissedilebilir. Özellikle güveninin sarsılması Akrep açısından ilişkinin kendisinden bile daha ağır olabilir. “Bana bunu nasıl yaptı?” sorusu uzun süre zihninde kalabilir. Bir şeyi unutmuş gibi görünse bile yaşananları zihninin bir köşesinde saklayabilir. Akrep'in aşk acısı çoğu zaman gözyaşından çok sessizlik şeklinde ortaya çıkar. Dışarıdan güçlü görünürken kendi içinde ilişkinin bütün detaylarını yeniden değerlendirebilir.

4. Terazi

Terazi için ilişkinin kendisi kadar ilişkideki uyum ve paylaşılan hayat da önemlidir. Bu nedenle ayrılık sonrası yalnızca eski sevgilisini değil, birlikte geçirilen zamanı ve ilişkinin yarattığı düzeni de özleyebilir. Terazi'nin zorlandığı noktalardan biri “Acaba tekrar olabilir miydi?” düşüncesidir. Özellikle ayrılık çok kesin bir şekilde gerçekleşmediyse geçmişteki güzel anları hatırlayıp alternatif senaryolar kurabilir. Ancak zaman geçtikçe dengeyi yeniden kurmayı başarabilir. Başlangıçta yoğun yaşadığı aşk acısı, hayatının diğer alanlarına tekrar yöneldikçe hafifleyebilir.

5. Boğa

Boğa bir ilişkiye alıştığında o ilişki hayatının düzenli bir parçasına dönüşebilir. Birlikte gidilen yerler, günlük mesajlaşmalar, hafta sonu planları ve küçük rutinler zamanla ilişkinin kendisi kadar önemli hale gelir. Bu nedenle ayrılık Boğa için yalnızca duygusal değil, aynı zamanda alışkanlıkların değişmesi anlamına gelir. Eski düzeninin bozulması onu düşündüğünden daha fazla etkileyebilir. Fakat Boğa bir noktadan sonra kendi düzenini yeniden kurmaya başladığında toparlanır. Yeni rutinler oluşturmaya başladığı anda geçmişin etkisi giderek azalabilir.

6. Başak

Başak'ın aşk acısı biraz farklı yaşanır. Duygularını yalnızca hissetmekle kalmaz, aynı zamanda analiz etmeye çalışır. “Nerede hata yaptım?”, “Bunu neden söyledi?”, “Şunu farklı yapsaydım sonuç değişir miydi?” gibi sorular zihninde dolaşabilir. Bu durum bazen iyileşmesine yardımcı olurken bazen de geçmişi gereğinden fazla kurcalamasına neden olabilir. Çünkü her soruya bir cevap bulmaya çalışmak, cevabı olmayan bazı ilişki problemlerinde insanı daha fazla yorabilir. Başak için iyileşmenin önemli bir kısmı, her ayrılığın çözülebilecek bir problem olmadığını kabul etmekten geçebilir.

7. İkizler

İkizler ayrılık sonrasında uzun süre tek bir duygunun içinde kalmak yerine dikkatini başka şeylere yöneltmeye daha yatkın olabilir. Arkadaşlarıyla görüşmek, dışarı çıkmak, yeni insanlarla tanışmak veya gündemini değiştirmek onun için bir çeşit toparlanma yöntemi olabilir. Fakat hızlı toparlanıyor görünmesi, hiçbir şey hissetmediği anlamına gelmez. Bazen konuşarak, gülerek ve sürekli meşgul olarak asıl duygusundan uzaklaşabilir. İkizler için aşk acısının en zor kısmı, yalnız kaldığında geçmişin yeniden aklına gelmesidir. Günlük hayat hareketliyken sorun yoktur; sessizlik başladığında bazı duygular tekrar ortaya çıkabilir.

8. Aslan

Aslan için aşk kadar ilişkide gördüğü değer de önemlidir. Bir ilişkide kendisini özel ve önemli hissettiğinde oldukça cömert olabilir. Ancak reddedilmek veya değersiz hissettirilmek onun için özellikle zorlayıcı olabilir. Ayrılık sonrası ilk refleksi güçlü görünmek olabilir. “Ben iyiyim” demek, hayatına devam ediyormuş gibi davranmak veya karşı tarafa hiçbir şey olmamış izlenimi vermek isteyebilir. Ancak asıl mesele bazen ayrılığın kendisinden çok, “Nasıl oldu da beni seçmedi?” sorusudur. Gururunu bir kenara bırakıp gerçekten ne hissettiğini kabul ettiğinde toparlanması kolaylaşabilir.

9. Oğlak

Oğlak duygularını hayatının tamamını ele geçirecek şekilde yaşamaktan hoşlanmayabilir. Ayrılık yaşadığında önce günlük düzenini korumaya, işine veya sorumluluklarına devam etmeye çalışabilir. Bu yüzden çevresindekiler Oğlak'ın ayrılıktan çok kolay etkilendiğini düşünebilir. Oysa o, duygularını göstermek yerine kontrol altında tutmayı tercih edebilir. Zaman zaman bunun dezavantajı, yaşadığı acının ertelenmesi olabilir. Duygularını sürekli bastırmak yerine onları kabul ettiğinde geçmişi daha sağlıklı şekilde geride bırakabilir.

10. Koç

Koç aşkı yoğun yaşayabilir ancak bir ilişki sona erdiğinde hayatın durmasını istemez. İlk etapta öfke, hayal kırıklığı veya üzüntü yaşayabilir fakat kısa süre içinde dikkatini başka alanlara çevirmeye çalışabilir.

Onun için hareket etmek önemli bir toparlanma aracıdır. Yeni planlar yapmak, arkadaşlarıyla görüşmek, spor yapmak veya yeni bir hedef belirlemek geçmişin etkisinden çıkmasına yardımcı olabilir.

Ancak hızlı hareket etmek bazen duyguların tamamen işlendiği anlamına gelmez. Koç'un asıl fark etmesi gereken şey, “Devam ediyorum” ile “Gerçekten atlattım” arasındaki fark olabilir.

11. Kova

Kova aşk konusunda duygularını tamamen kaybetmese bile onları dışarıdan çok belli etmeyebilir. Ayrılık yaşadığında kendisini korumanın yollarından biri duygusal mesafe koymak olabilir.

Bir süre sonra ilişkiye dışarıdan bakmaya başlayabilir ve yaşananları daha objektif değerlendirebilir. Bu yüzden eski sevgilisiyle ilgili duygularını anlaması bazen ayrılıktan hemen sonra değil, zaman geçtikten sonra mümkün olabilir.

Kova için özgürlük alanının yeniden oluşması da önemlidir. Kendi hayatına ve ilgi alanlarına döndükçe ayrılığın ağırlığı azalabilir.

12. Yay

Yay için ayrılık elbette kolay değildir ancak hayatının tamamını tek bir ilişkiye bağlamak istemeyebilir. Bir ilişki sona erdiğinde yeni deneyimlere, arkadaşlıklara, seyahatlere veya kişisel hedeflerine yönelerek kendisini toparlamaya çalışabilir.

Bu nedenle aşk acısı yaşasa bile bir süre sonra “Hayat devam ediyor” diyerek yeniden hareketlenebilir. Geçmişi tamamen unutmasa bile onun hayatını belirlemesine izin vermemeye çalışabilir.

Yay'ın güçlü tarafı, geleceğe bakabilmesidir. Geçmişte güzel şeyler yaşandığını kabul ederken önünde başka ihtimaller olduğunu da hatırlayabilir.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Editörü
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