Kalbi En Kırık Burçlar Listesi!
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Aşık olduğunda kendini tamamen kaptıranlardan mısın, yoksa duygularını belli etmeden mesafeni korumayı mı tercih ediyorsun? Bazı burçlar ayrılık acısını dışarıdan belli ederken bazıları hiçbir şey olmamış gibi davranıp geceleri kendi içinde savaşabiliyor.
Peki senin burcun aşk konusunda ne kadar dayanıklı?
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1. Balık
2. Yengeç
3. Akrep
4. Terazi
5. Boğa
6. Başak
7. İkizler
8. Aslan
9. Oğlak
10. Koç
11. Kova
12. Yay
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