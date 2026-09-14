Burcuna Göre Sen Hangi Meslekte Başarısız Olursun?

Senin için en zor mesleklerden biri arşiv memurluğu olabilir. Bunun sebebi bu işi yapamayacak kadar yetersiz olman değil; tam tersine, karakterinin sürekli hareket ve aksiyon araması. Koç burcu genellikle hızlı karar vermeyi, harekete geçmeyi ve bir şeylerin peşinden gitmeyi sever. Aynı belgeleri düzenlemek, uzun süre aynı ortamda oturmak, ayrıntılı kayıtlarla uğraşmak ve değişmeyen bir iş akışını her gün tekrar etmek ise seni kısa sürede sıkabilir. Sen bir şeylerin ilerlediğini ve yaptığın işin sonucunu hemen görmek istersin.

Üstelik senin sabrını en çok zorlayacak şeylerden biri yavaşlık olabilir. Bir belgenin doğru klasöre yerleştirilmesi, dosya numarasının kontrol edilmesi veya yıllardır bekleyen evrakların tek tek düzenlenmesi sana dışarıdan son derece monoton gelebilir. Bir süre sonra “Bunu daha hızlı yapmanın bir yolu yok mu?” diye düşünmeye başlaman oldukça muhtemel. İşin kendisinden çok, işin temposu seni yorabilir.