article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
, Astroloji Testleri
Burcuna Göre Sen Hangi Meslekte Başarısız Olursun?

Burcuna Göre Sen Hangi Meslekte Başarısız Olursun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Editörü
14.09.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hepimizin karakterine çok uygun olduğunu düşündüğü bir meslek vardır. Peki ya tam tersi? Bazı işler yetenekten çok sabır, disiplin, rutin, soğukkanlılık veya insanlarla sürekli iletişim kurabilme becerisi gerektirir. Dolayısıyla sevdiğimiz bir işi yapabilsek bile karakterimiz bazı mesleklerle ciddi şekilde çatışabilir.

Bu testte yalnızca burcunu seçmen yeterli!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burcun hangisi?

Arşiv Memuru

Senin için en zor mesleklerden biri arşiv memurluğu olabilir. Bunun sebebi bu işi yapamayacak kadar yetersiz olman değil; tam tersine, karakterinin sürekli hareket ve aksiyon araması. Koç burcu genellikle hızlı karar vermeyi, harekete geçmeyi ve bir şeylerin peşinden gitmeyi sever. Aynı belgeleri düzenlemek, uzun süre aynı ortamda oturmak, ayrıntılı kayıtlarla uğraşmak ve değişmeyen bir iş akışını her gün tekrar etmek ise seni kısa sürede sıkabilir. Sen bir şeylerin ilerlediğini ve yaptığın işin sonucunu hemen görmek istersin.

Üstelik senin sabrını en çok zorlayacak şeylerden biri yavaşlık olabilir. Bir belgenin doğru klasöre yerleştirilmesi, dosya numarasının kontrol edilmesi veya yıllardır bekleyen evrakların tek tek düzenlenmesi sana dışarıdan son derece monoton gelebilir. Bir süre sonra “Bunu daha hızlı yapmanın bir yolu yok mu?” diye düşünmeye başlaman oldukça muhtemel. İşin kendisinden çok, işin temposu seni yorabilir.

Acil Servis Doktoru

Senin karakterin için en zor mesleklerden biri acil servis doktorluğu olabilir. Boğa burcu istikrarı, düzeni, konforu ve kontrol edebildiği bir yaşam alanını sever. Acil servis ise bunun neredeyse tam tersidir: Her an yeni bir vaka gelebilir, planlar saniyeler içinde değişebilir ve aynı anda birden fazla kritik karar vermek gerekebilir. Üstelik çalışma saatleri ve yoğun tempo da oldukça yorucudur.

Sen bir işi yaptığında onu sağlam ve doğru şekilde yapmayı tercih edersin. Aceleyle karar vermek, sürekli bir şeyleri yarıda bırakıp başka bir probleme geçmek veya beklenmedik durumlara anında adapte olmak seni normalden fazla yorabilir. Acil serviste ise “Bir dakika durup düşüneyim” deme lüksün her zaman olmayabilir. Senin detaycılığın ve temkinliliğin bazı ortamlarda büyük avantajken, burada zaman baskısı nedeniyle seni zorlayabilir.

Gece Bekçisi

Senin için en zor mesleklerden biri gece bekçiliği olabilir. Çünkü İkizler burcunun zihni sürekli bir şeylerle meşgul olmak ister. Yeni insanlar, yeni bilgiler, sohbetler, fikirler ve değişiklikler seni canlı tutar. Uzun saatler boyunca aynı noktada bulunmak ve çoğu zaman çok az uyaranla çalışmak ise senin için ciddi bir sabır sınavına dönüşebilir.

Senin en büyük problemin muhtemelen can sıkıntısı olurdu. İlk birkaç saat her şey yolunda gidebilir; ancak zaman ilerledikçe zihnin başka yerlere kaymaya başlayabilir. Telefonuna bakmak, çevrendeki insanları gözlemlemek, kendi kendine senaryolar kurmak veya sürekli bir şeylerle ilgilenme ihtiyacı hissetmek mümkün. Çünkü senin zihnin boş kaldığında bile aslında çalışmaya devam ediyor.

Kriz Yöneticisi

Senin için en zor mesleklerden biri kriz yöneticiliği olabilir. Yengeç burcu genellikle duygusal bağları güçlü, empati yeteneği yüksek ve insanların yaşadıklarından kolayca etkilenen bir yapıdadır. Kriz yönetimi ise çoğu zaman duygularını bir kenara bırakıp son derece soğukkanlı davranmayı, gerektiğinde sert kararlar almayı ve herkes panik halindeyken kontrolü elinde tutmayı gerektirir.

Sen bir ortamda insanların ne hissettiğini hızlıca fark edebilirsin. Bu normal hayatta büyük bir avantaj. Ancak kriz ortamında çevrendeki herkesin korkusunu, stresini ve öfkesini aynı anda hissetmek seni psikolojik olarak yorabilir. Bir kararın bir başkasını üzeceğini düşündüğünde karar vermeyi erteleme eğilimin de olabilir. Oysa kriz yöneticisinin bazen “Herkes ne hissediyor?” sorusundan önce “Şu anda ne yapılması gerekiyor?” sorusunu sorması gerekir.

Veri Girişi Uzmanı

Senin için en zor mesleklerden biri  veri girişi olabilir. Çünkü Aslan burcu yaptığı işin görünür olmasını, değerinin fark edilmesini ve zaman zaman takdir edilmesini sever. Gün boyunca bilgisayar ekranında verileri kontrol etmek, tabloları doldurmak ve yaptığın işin büyük kısmını kimsenin fark etmediği bir ortamda sürdürmek senin motivasyonunu düşürebilir.

Sen yalnızca çalışmak değil, iz bırakmak istiyorsun. Bir projeye katkı sağladığında bunun fark edilmesi, fikirlerinin dinlenmesi ve ortaya koyduğun emeğin sonucunu görmek seni motive ediyor. Oysa veri girişinde başarı çoğu zaman “hata yapmamak” üzerinden değerlendirilir. Yani ne kadar iyi iş çıkarırsan çıkar, çoğu zaman en fazla “sorunsuz ilerledi” denir. Aslan'ın ihtiyaç duyduğu görünürlük burada oldukça sınırlı kalabilir.

Tiyatro Oyuncusu

Senin için en zor mesleklerden biri tiyatro oyunculuğu olabilir. Başak burcu düzen, hazırlık, planlama ve detaylarla arası iyi olan bir yapıya sahiptir. Bir şeyi yapmadan önce düşünmek, araştırmak ve mümkün olduğunca hatasız ilerlemek istersin. Doğaçlama ise tam tersine, sahneye çıkıp o anda ne gelirse onun üzerinden ilerlemeyi gerektirir.

Senin için en büyük sınav kontrolü bırakmak olurdu. Bir cümleyi yanlış söylemek, beklenmedik bir tepki almak veya planladığın şeyin tamamen başka bir yöne gitmesi seni diğer insanlardan daha fazla rahatsız edebilir. Hatta sahneye çıkmadan önce her şeyi zihninde prova etmek isteyebilirsin. Ancak doğaçlamanın güzelliği tam da planın olmadığı yerde ortaya çıkar.

Güvenlik Görevlisi

Senin için en zor mesleklerden biri  güvenlik görevlisi olmak olabilir. Terazi burcu genellikle sosyal etkileşimden, iletişimden ve insanlar arasındaki uyumdan beslenir. Gün boyunca çok az insanla konuşmak, sürekli aynı ortamda bulunmak ve gerektiğinde yalnız başına karar vermek sana düşündüğünden daha zor gelebilir.

Sen çoğu zaman olaylara birden fazla açıdan bakarsın. Bu özellik seni iyi bir arabulucu yapabilir; ancak bazı durumlarda karar verme sürecini uzatabilir. Özellikle “Acaba karşı taraf bunu nasıl algılar?” diye düşündüğünde net bir tavır almak zorlaşabilir. Oysa güvenlik görevliliğinde bazı durumlarda hızlı ve kesin hareket etmek gerekir.

Halkla İlişkiler Uzmanı

Senin için en zor mesleklerden biri halkla ilişkiler uzmanlığı olabilir. İlk bakışta bu şaşırtıcı gelebilir çünkü Akrep insanları gözlemleme ve analiz etme konusunda oldukça başarılıdır. Fakat halkla ilişkiler, yalnızca insanları anlamayı değil, çoğu zaman insanlara karşı son derece açık, sıcak ve diplomatik bir yüz göstermeyi de gerektirir.

Sen samimiyetsiz bulduğun davranışlara karşı oldukça hassas olabilirsin. Bir müşteriye veya iş ortağına gerçekten hissetmediğin bir heyecanı sürekli göstermek, herkesle iyi geçiniyormuş gibi davranmak veya kurumun imajı için bazı şeyleri kişisel olarak içine atmak seni zorlayabilir. Çünkü sen ilişkilerde yüzeysellikten çok derinlik arıyorsun.

Muhasebeci

Senin için en zor mesleklerden biri muhasebecilik olabilir. Çünkü Yay burcu özgürlüğü, hareketi, yeniliği ve keşfetmeyi sever. Muhasebe ise dikkat, düzen, tekrar ve uzun süre aynı ayrıntıya odaklanma gerektiren bir alandır. Günler boyunca tablolar, rakamlar, hesaplamalar ve belgelerle uğraşmak senin maceracı tarafını ciddi şekilde sıkabilir.

Sen büyük resmi görmek isteyen birisin. Bir şeyin nedenini ve nereye gittiğini anlamak istersin. Aynı rakamları tekrar tekrar kontrol etmek veya küçük bir hatayı bulmak için uzun süre aynı dosyanın üzerinde çalışmak sana gereksiz bir detay gibi gelebilir. Senin zihnin “Sonuç ne?” diye sorarken meslek senden “Önce şu 38 detayı tek tek kontrol et” diyebilir.

Influencer

Senin için en zor mesleklerden biri influencerlık olabilir. Bu biraz ironik çünkü Oğlak burcu disiplinli ve çalışkandır. Fakat influencerlık yalnızca çalışmakla değil, kendini sürekli görünür kılmak, özel hayatından parçalar paylaşmak, trendleri takip etmek ve zaman zaman algoritmanın ne istediğine göre hareket etmekle ilgilidir. Sen ise kontrol edebildiğin, daha somut sonuçlar veren bir çalışma düzenini tercih edebilirsin.

Sen yaptığın işin ciddiye alınmasını istersin. Bir şeyi uzun süre emek vererek inşa etmek sana daha anlamlı gelebilir. Her gün içerik üretmek, sürekli kendini göstermek, insanların yorumlarını takip etmek ve bazen sırf etkileşim almak için farklı davranmak sana yapay gelebilir. Ayrıca başarının takipçi sayısı veya izlenme üzerinden ölçülmesi de seni bir noktada rahatsız edebilir.

Büro Memuru

Senin için en zor mesleklerden biri büro memurluğu olabilir. Kova burcu özgür düşünmeyi, yenilikleri ve farklı fikirleri sever. Bir işin yıllardır aynı şekilde yapılıyor olması ise senin için o işin doğru olduğu anlamına gelmez. Tam tersine, “Bunu neden hâlâ böyle yapıyoruz?” diye sorgulamaya başlama ihtimalin oldukça yüksek.

Sen sistemlerin içinde çalışabilirsin ama sorgulamadan uygulamak sana göre değildir. Bir prosedürün gereksiz olduğunu düşünüyorsan onu değiştirmek için çözüm ararsın. Bürokratik süreçlerin yavaşlığı, hiyerarşi ve “önce böyle yapılıyordu” mantığı seni kısa sürede bunaltabilir. Özellikle fikirlerinin dinlenmediğini hissettiğinde motivasyonun ciddi şekilde düşebilir.

Borsa Brokerı

Senin için en zor mesleklerden biri borsa brokerlığı olabilir. Çünkü Balık burcu sezgileri güçlü, empatik ve duygusal olarak çevresinden kolay etkilenen bir yapı gösterebilir. Borsa gibi yüksek riskli ve sürekli değişen bir ortam ise duyguları mümkün olduğunca kontrol altında tutmayı ve kararları büyük ölçüde veriler üzerinden vermeyi gerektirir.

Sen bir karar verirken yalnızca rakamlara değil, içinde oluşan hisse de kulak verebilirsin. Ancak finans piyasalarında bir şeyin kötü hissettirmesi onun gerçekten kötü olduğu anlamına gelmez. Aynı şekilde bir şeye çok inanmak da onun yükseleceği anlamına gelmez. Duygusal bağ kurduğun bir kararın tersine dönmesi seni diğer insanlardan daha fazla etkileyebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın