NATO Üssünde Tinder'da Başlayan Aşk Casusluk Alarmına Dönüştü: Subay Üsten Kovuldu

White, St. Petersburg'da FSB'den olduğunu iddia ettiği 'Andrei' adlı biri tarafından sorgulandığını anlattı. Kendisine eski sevgilisinin NATO'daki görevi ve ilişkinin nasıl başladığı soruldu. 'Havuz kenarında kahve ve çay içiyordum, gizli tesislere hiç erişmedim' dedi. NATO sözcüsü Tim Pietrack, süregelen süreç nedeniyle kişisel personel meseleleri hakkında yorum yapmadıklarını belirtti. Hertfordshire polisi olayı doğruladı, ancak hiç kimse gözaltına alınmadı.