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NATO Üssünde Tinder'da Başlayan Aşk Casusluk Alarmına Dönüştü: Subay Üsten Kovuldu

NATO Üssünde Tinder'da Başlayan Aşk Casusluk Alarmına Dönüştü: Subay Üsten Kovuldu

İngiltere NATO tinder
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.09.2026 - 18:02
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İspanyol bir deniz subayı, Tinder'da tanıştığı Janina White ile ilişki yaşamaya başladı. İlişki, İngiltere'deki Northwood NATO üssünde güvenlik alarmına dönüştü. 35 yıllık kariyerinin sonunda subayın NATO görevine 29 Temmuz 2025'te son verildi. Sovyet Rusya doğumlu White, kendisinin Rus casusu olmadığını savunuyor.

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Çift, tanışmalarından yaklaşık iki hafta sonra Londra'nın batısındaki Ruislip'te birlikte yaşamaya başladı.

Çift, tanışmalarından yaklaşık iki hafta sonra Londra'nın batısındaki Ruislip'te birlikte yaşamaya başladı.

İkili, 2024 sonlarında Tinder üzerinden tanıştı. Kısa süre içinde birlikte yaşamaya karar verdiler. Subay, 12 Aralık 2024'te White'ı Northwood üssündeki Noel partisine götürdü. White, Sovyet Rusya'da doğdu ve sonradan İngiltere-Polonya çifte vatandaşı oldu. Bu bilginin öğrenilmesi ve gerçekleşen ziyaretin ardından üste güvenlik endişeleri baş gösterdi.

Northwood üssünün komutanı, soruşturma sürerken 19 Haziran 2025'te subayın giriş kartını iptal etti.

Northwood üssünün komutanı, soruşturma sürerken 19 Haziran 2025'te subayın giriş kartını iptal etti.

2025'in ilk yarısında NATO ve İspanyol makamları ortak bir güvenlik soruşturması başlattı. İspanya, subayın ulusal güvenlik iznini bu süreçte askıya aldı. Subay, görevine son verilmesinin ardından İspanya'ya geri gönderildi. Eşinden ayrı yaşayan subay, bu süreçte sosyal ve mesleki izolasyona maruz kaldığını söylüyor.

White, Rus casusu olmadığını savunarak İngiltere Savunma Bakanlığı'na karşı ayrımcılık davası açtı.

White, Rus casusu olmadığını savunarak İngiltere Savunma Bakanlığı'na karşı ayrımcılık davası açtı.

White, St. Petersburg'da FSB'den olduğunu iddia ettiği 'Andrei' adlı biri tarafından sorgulandığını anlattı. Kendisine eski sevgilisinin NATO'daki görevi ve ilişkinin nasıl başladığı soruldu. 'Havuz kenarında kahve ve çay içiyordum, gizli tesislere hiç erişmedim' dedi. NATO sözcüsü Tim Pietrack, süregelen süreç nedeniyle kişisel personel meseleleri hakkında yorum yapmadıklarını belirtti. Hertfordshire polisi olayı doğruladı, ancak hiç kimse gözaltına alınmadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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