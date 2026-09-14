NATO Üssünde Tinder'da Başlayan Aşk Casusluk Alarmına Dönüştü: Subay Üsten Kovuldu
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İspanyol bir deniz subayı, Tinder'da tanıştığı Janina White ile ilişki yaşamaya başladı. İlişki, İngiltere'deki Northwood NATO üssünde güvenlik alarmına dönüştü. 35 yıllık kariyerinin sonunda subayın NATO görevine 29 Temmuz 2025'te son verildi. Sovyet Rusya doğumlu White, kendisinin Rus casusu olmadığını savunuyor.
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Çift, tanışmalarından yaklaşık iki hafta sonra Londra'nın batısındaki Ruislip'te birlikte yaşamaya başladı.
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Northwood üssünün komutanı, soruşturma sürerken 19 Haziran 2025'te subayın giriş kartını iptal etti.
White, Rus casusu olmadığını savunarak İngiltere Savunma Bakanlığı'na karşı ayrımcılık davası açtı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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