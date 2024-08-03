Ajan Dediğin: Rus Ajanlarının Çocukları Rus Olduklarını Takas Esnasında Öğrenmiş!
Ajan Dediğin: Rus Ajanlarının Çocukları Rus Olduklarını Takas Esnasında Öğrenmiş!
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Geçtiğimiz günlerde Soğuk Savaş döneminden itibaren gerçekleşen en büyük esir takası Ankara'da MİT'in gözetiminde yapıldı.
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Tüm tarafların uzun süredir istediği rehineler, takas kapsamında değiştirildi.
7 ayrı ülkeden esirler, sürecin tamamının MİT tarafından yönetildiği bir organizasyonla Ankara'ya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ajanlarını ise İspanyolca karşıladı. Rus ajanlarının çocuklarının Rus olduklarını ilk kez öğrendikleri iddia edildi!
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O anları tahayyül bile edemeyenlerden ise yorum yağdı!
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