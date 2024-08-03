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Ajan Dediğin: Rus Ajanlarının Çocukları Rus Olduklarını Takas Esnasında Öğrenmiş!

Ajan Dediğin: Rus Ajanlarının Çocukları Rus Olduklarını Takas Esnasında Öğrenmiş!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.08.2024 - 16:32

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da MİT'in organizasyonunda esir takası gerçekleştirildi. Toplam 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren takasın detayları belli oldu. Takas esnasında Putin, Rus ajanlarının çocuklarını İspanyolca karşıladı.

Rus ajanlarının çocukları, Rus olduklarını ilk kez öğrendi!

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Geçtiğimiz günlerde Soğuk Savaş döneminden itibaren gerçekleşen en büyük esir takası Ankara'da MİT'in gözetiminde yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Soğuk Savaş döneminden itibaren gerçekleşen en büyük esir takası Ankara'da MİT'in gözetiminde yapıldı.

Operasyonun diyalogu MİT tarafından sağlanırken ABD, Rusya ve Almanya esir takası gerçekleştirdi.

Tüm tarafların uzun süredir istediği rehineler, takas kapsamında değiştirildi.

Tüm tarafların uzun süredir istediği rehineler, takas kapsamında değiştirildi.

İlk kez 2021 yılında ABD ve Rusya'nın takas müzakereleri gündeme gelmiş, ABD 2018'de tutuklanan Paul Whelan’ın serbest bırakılmasını istemişti.

7 ayrı ülkeden esirler, sürecin tamamının MİT tarafından yönetildiği bir organizasyonla Ankara'ya geldi.

7 ayrı ülkeden esirler, sürecin tamamının MİT tarafından yönetildiği bir organizasyonla Ankara'ya geldi.

Takas yapılacak rehine sayısının çok olması nedeniyle şahısların tamamı MİT personelleri gözetiminde uçaklardan alındı, güvenli alanlara intikal ettirildi. Takas sırasında kameralara yansıyan görüntüler ise dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ajanlarını ise İspanyolca karşıladı. Rus ajanlarının çocuklarının Rus olduklarını ilk kez öğrendikleri iddia edildi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ajanlarını ise İspanyolca karşıladı. Rus ajanlarının çocuklarının Rus olduklarını ilk kez öğrendikleri iddia edildi!

O anlar kameraya böyle yansıdı;

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O anları tahayyül bile edemeyenlerden ise yorum yağdı!

O anları tahayyül bile edemeyenlerden ise yorum yağdı!
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