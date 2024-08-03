Ankara’da Tarihi Esir Takası: Kilit İsimler Paul Whelan ve Vadim Krasikov Olmuş
Ankara’da Tarihi Esir Takası: Kilit İsimler Paul Whelan ve Vadim Krasikov Olmuş
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Soğuk savaş döneminden bu yana dünyanın gördüğü en büyük esir takası geçtiğimiz günlerde MİT’in gözetiminde Ankara’nın Esenboğa Havaalanı’nda yapılmıştı.
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Hürriyet’te yer alan habere göre, tarihe geçen esir takasında iki isim kilit konumdaydı.
Esir takası ABD ve Rusya arasında ilk kez 2021 yılında gündeme gelmişti. ABD sürecin en başında 2018’de Rusya’da casusluk suçlamasıyla tutuklanan Paul Whelan’ın serbest bırakılmasını amaçlıyordu.
Washington, Whelan’ın serbest bırakılması için çaba sarf ederken, Kremlin’in amacı ise 2019’da Berlin’de Çeçen lider Selim Han Hangoşvili’yi öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse çarptırılan Vadim Krasikov’u geri almaktı. Putin’in Krasikov’u hem arkadaşı olarak hem de Almanya’daki dava sürecinde ağzını sıkı tuttuğu için görevini yerine getiren sembol bir isim olarak görmesi nedeniyle serbest bırakılmasına önem verdiği belirtiliyor.
ABD, Rusya, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Belarus olmak üzere toplam 7 ülkenin dahil olduğu esir takasının hakemliğini ise MİT yaptı. Türkiye’nin istihbarat yetkileri süreç ne zaman sıkışsa araya girdi ve esir takasının mümkün olmasını sağladı.
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Takas operasyonu saat 16.05’te Slovenya’dan gelen ilk uçağın tekerinin piste değmesi ile başladı. Planın herhangi bir sebeple bozulmaması için sürecin tamamını MİT yönetti.
Önce Rusya’nın teslim alacağı 10 kişi uçaklardan indirildi. Ardından Rusya tarafı teslim edeceği 16 kişinin uçaktan intikalini sağladı. MİT’in gözetiminde tarafların “karşılıklı teyit” işlemlerinin tamamlanması ve sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından 10 kişi Moskova’ya dönecek Rus uçağına, 3 kişi Washington’a dönecek ABD uçağına, 13 kişi de Almanya uçağına aktarıldı. Üç uçağın havalanmasıyla tarihe geçen takas operasyonu da başarılı bir şekilde sona erdi.
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