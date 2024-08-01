MİT Yönetiminde Son Yılların En Kapsamlı Rehine Takası Ankara’da Gerçekleşti
MİT Yönetiminde Son Yılların En Kapsamlı Rehine Takası Ankara’da Gerçekleşti
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. Operasyon kapsamında, 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı.
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Bu operasyon, son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçti, operasyonun diyalog kanallarının kurulması MİT tarafından sağlandı.
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Tüm tarafların uzun süredir istediği ve yerel basınlarında yankı uyandıran önemli isimler takas kapsamında değişime konu oldu.
Ankara'da, 7 ayrı ülke arasındaki takas operasyonu, müzakere sürecinin en başından, takasların gerçekleştirildiği son ana kadar MİT tarafından yönetildi.
Takas yapılacak rehine sayısının çok olması nedeniyle şahısların tamamı MİT personelleri gözetiminde uçaklardan alınarak güvenli alanlara intikal ettirildi.
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Dış politika da her ülkeyle öyle hat hut diye boş boş bağırmak yerine diplomatik bir dil kullanarak arabulucu rolünde olmak o kadar da zor değilmiş demek ki
evet hatta barıştıralım ki hepsi birden üstümüze çullansınlar :D
2 Rus 1 Amerikan ediyormus bir Türkse dünyaya bedel
Burnunu herşeye sokmanın adı arabuluculuk oldu.