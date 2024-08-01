Bir Polis Memurunu Şehit Etti: Uyuşturucu Etkisindeki Firari Vurularak Etkisiz Hale Getirildi

Kastamonu’nda uyuşturucu sebebiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden İsmail Bayam, kendisini yakalamaya gelen polislere ateş etti. Uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen Bayam’ın açtığı ateş sonrasında 2 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Ahmet Şahan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Annesini de rehin alan İsmail Bayam, Özel Harekat Polisleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.