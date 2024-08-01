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Bir Polis Memurunu Şehit Etti: Uyuşturucu Etkisindeki Firari Vurularak Etkisiz Hale Getirildi

Bir Polis Memurunu Şehit Etti: Uyuşturucu Etkisindeki Firari Vurularak Etkisiz Hale Getirildi

Kastamonu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.08.2024 - 17:06

Kastamonu’nda uyuşturucu sebebiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden İsmail Bayam, kendisini yakalamaya gelen polislere ateş etti. Uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen Bayam’ın açtığı ateş sonrasında 2 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru Ahmet Şahan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Annesini de rehin alan İsmail Bayam, Özel Harekat Polisleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

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Olay, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokağı'nda meydana geldi.

Olay, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokağı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan 32 yaşındaki İsmail Bayam adlı saldırgan, ihbar üzerine olay yerine gelen polislere tabancayla ateş açtı.

İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan 32 yaşındaki İsmail Bayam adlı saldırgan, ihbar üzerine olay yerine gelen polislere tabancayla ateş açtı.

Saldırı sırasında polis memuru Ahmet Şahan ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralanan diğer polis memuru Arif Ay'ın tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Saldırı sırasında polis memuru Ahmet Şahan ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralanan diğer polis memuru Arif Ay'ın tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Şehit düşen polis memur Ahmet Şahan.

Olay yerinde yaklaşık 4 saat süren gergin bekleyişin ardından, Özel Harekat Polisi devreye girerek eve operasyon düzenledi. Kapının kırılarak girildiği operasyonda, silahlı saldırgan öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Olay yerinde yaklaşık 4 saat süren gergin bekleyişin ardından, Özel Harekat Polisi devreye girerek eve operasyon düzenledi. Kapının kırılarak girildiği operasyonda, silahlı saldırgan öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Rehin alınan anne S.B. ise oğlunun darp etmesi sonucu yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Rehin alınan anne S.B. ise oğlunun darp etmesi sonucu yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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