Eyyam-ı Bahur Sıcaklıkları İçin Uyarı: “Ölümcül Olabilir”

Ağustos ayının gelmesiyle birlikte sıcak havalarda da artış bekleniyor. Eyyam-ı Bahur diye adlandırılan sıcak hava, yeni ayın ilk haftasında etkili olacak. Prof. Dr. Şevket Özkaya, sıcak havaların insan sağlığına zararları hakkında uyarıda bulundu. Özkaya, sıcak havanın yaşlı, kalp ve akciğer hastaları için ölümcül olabileceğini ifade etti.