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Eyyam-ı Bahur Sıcaklıkları İçin Uyarı: “Ölümcül Olabilir”

Eyyam-ı Bahur Sıcaklıkları İçin Uyarı: “Ölümcül Olabilir”

Sıcak Hava
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.08.2024 - 15:29

Ağustos ayının gelmesiyle birlikte sıcak havalarda da artış bekleniyor. Eyyam-ı Bahur diye adlandırılan sıcak hava, yeni ayın ilk haftasında etkili olacak. Prof. Dr. Şevket Özkaya, sıcak havaların insan sağlığına zararları hakkında uyarıda bulundu. Özkaya, sıcak havanın yaşlı, kalp ve akciğer hastaları için ölümcül olabileceğini ifade etti.

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Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası Temmuz ayında hayatı olumsuz etkilemişti.

Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası Temmuz ayında hayatı olumsuz etkilemişti.

Meteoroloji uzmanları, Ağustos ayı ile birlikte yurt genelinde Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkili olacağını belirtiyor.

Meteoroloji uzmanları, Ağustos ayı ile birlikte yurt genelinde Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkili olacağını belirtiyor.

Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya ise sıcaktan dolayı yoğun bakıma yatan hastalarını olduğunu belirterek uyarıda bulundu.

Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya ise sıcaktan dolayı yoğun bakıma yatan hastalarını olduğunu belirterek uyarıda bulundu.

“Ağustos ayının ilk haftasında çöl sıcakları olarak da bilinen Eyyam-ı Bahur sıcaklarının ülkemizi etkileyeceğini biliyoruz. Ağustos ayının ilk haftasından ikinci haftasına kadar süren bu sıcak hava dalgası özellikle yaşlı, kalp ve akciğer hastalarını ölümcül sonuçlar doğurabilecek kadar etkileyebileceğini biliyoruz.”

“Ağustos ayının ilk haftasında çöl sıcakları olarak da bilinen Eyyam-ı Bahur sıcaklarının ülkemizi etkileyeceğini biliyoruz. Ağustos ayının ilk haftasından ikinci haftasına kadar süren bu sıcak hava dalgası özellikle yaşlı, kalp ve akciğer hastalarını ölümcül sonuçlar doğurabilecek kadar etkileyebileceğini biliyoruz.”

“Bu sıcak hava dalgasından sonra özellikle 2000’li yıllardan sonra Avrupa’da çok sayıda insanın kalp ve akciğer hastalıkları nedeniyle kaybedildiğini biliyoruz. Vatandaşlara sesleniyoruz. Eğer kalp ve akciğer hastasıysanız bu sıcak havalarda özellikle dikkat etmelisiniz. Çok sıcak saatlerde dışarıya çıkmamalısınız.”

“Bu sıcak hava dalgasından sonra özellikle 2000’li yıllardan sonra Avrupa’da çok sayıda insanın kalp ve akciğer hastalıkları nedeniyle kaybedildiğini biliyoruz. Vatandaşlara sesleniyoruz. Eğer kalp ve akciğer hastasıysanız bu sıcak havalarda özellikle dikkat etmelisiniz. Çok sıcak saatlerde dışarıya çıkmamalısınız.”

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