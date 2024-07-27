Hava Çok Sıcak Olacak! Afrika Kökenli Sıcak Hava Dalgası 'Eyyam-ı Bahur' İçin Tarih Verildi
Hava Çok Sıcak Olacak! Afrika Kökenli Sıcak Hava Dalgası 'Eyyam-ı Bahur' İçin Tarih Verildi
Türkiye’de her yıl temmuz sonu ağustos başı itibarıyla görülen, Afrika kökenli sıcak hava dalgası 'eyyam-ı bahur'un bu yıl da etkisini göstermesi bekleniyor. İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şermin Tağıl, 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında 'eyyam-ı bahur' olarak bilinen Afrika kökenli sıcaklıklarının Türkiye'de hissedileceğini dile getirdi.
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Türkiye'de her yıl temmuz sonu, ağustos başı itibarıyla görülen, Afrika kökenli sıcak hava dalgası 'eyyam-ı bahur'un, bu yıl da aynı dönemde etkisini göstermesi bekleniyor.
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31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında hissedilecek Afrika sıcaklarının, Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor.
Okyanus yüzey sıcaklıklarının geçen yılın haziran ayından beri rekorlar kırdığını, Akdeniz'de de deniz yüzey sıcaklıklarının normalin üzerinde seyrettiğini dile getiren İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, kara yüzey sıcaklıklarının da normalin üzerine çıktığını söyledi. Prof. Dr. Tağıl, Türkiye'de Haziran 2023'ten bu yana 12-13 aydır mevsim normallerinin üzerinde kara sıcaklıkları gözlendiğini belirtti.
31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında halk arasında 'eyyam-ı bahur' ya da 'çöl sıcakları' olarak bilindiğini ifade eden Prof. Dr. Tağıl şunları söyledi:
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