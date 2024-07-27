İngiliz Hükümetinin El Koyduğu Abramoviç’in Lüks Yatı 2 Yıl 4 Aydır Marmaris’te!
İngiliz Hükümetinin El Koyduğu Abramoviç’in Lüks Yatı 2 Yıl 4 Aydır Marmaris’te!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiliz hükümetinin el koyduğu, Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 163,5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki 1,2 milyar dolarlık yatı 'Eclipse', 2022 yılının mart ayında Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan Marmaris'e geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yalancıboğaz'daki özel bir marinada 2 yıl 4 aydır demirli bulunan ve 3 yüzme havuzu, özel sinema salonları, dalış ve su sporları ekipmanları ve 2 mini denizaltısı bulunan lüks yatın ne zamana kadar Marmaris'te kalacağı ise bilinmiyor.
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Adam haklı kara para ülkesi olmuş ülke
Güvenilir ellerde .. Sikinti yok Abro👌🏼