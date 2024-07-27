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İngiliz Hükümetinin El Koyduğu Abramoviç’in Lüks Yatı 2 Yıl 4 Aydır Marmaris’te!

İngiliz Hükümetinin El Koyduğu Abramoviç’in Lüks Yatı 2 Yıl 4 Aydır Marmaris’te!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
27.07.2024 - 17:34

Rus milyarder Roman Abramoviç'in lüks yatı 'Eclipse', Muğla'nın Marmaris ilçesindeki marinada 2 yıl 4 aydır demirli bulunuyor. Lüks yatın ne zamana kadar Marmaris'te kalacağı ise bilinmiyor.

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İngiliz hükümetinin el koyduğu, Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 163,5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki 1,2 milyar dolarlık yatı 'Eclipse', 2022 yılının mart ayında Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan Marmaris'e geldi.

İngiliz hükümetinin el koyduğu, Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 163,5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki 1,2 milyar dolarlık yatı 'Eclipse', 2022 yılının mart ayında Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan Marmaris'e geldi.

Yalancıboğaz'daki özel bir marinada 2 yıl 4 aydır demirli bulunan ve 3 yüzme havuzu, özel sinema salonları, dalış ve su sporları ekipmanları ve 2 mini denizaltısı bulunan lüks yatın ne zamana kadar Marmaris'te kalacağı ise bilinmiyor.

Yalancıboğaz'daki özel bir marinada 2 yıl 4 aydır demirli bulunan ve 3 yüzme havuzu, özel sinema salonları, dalış ve su sporları ekipmanları ve 2 mini denizaltısı bulunan lüks yatın ne zamana kadar Marmaris'te kalacağı ise bilinmiyor.

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znkrl

Adam haklı kara para ülkesi olmuş ülke

Esat Bora

Güvenilir ellerde .. Sikinti yok Abro👌🏼