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Abdüllatif Şener’den Açıklama: "Oğlum Anneannesini Çok Severdi"

Abdüllatif Şener’den Açıklama: "Oğlum Anneannesini Çok Severdi"

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.08.2024 - 14:38

Eski Maliye Bakanı Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, dün akşam saatlerinde anneannesini silahla vurarak öldürmüştü. Bedirhan Şener, polisteki işlemlerinin ardından cezai ehliyetinin tespiti için hastaneye kaldırılmıştı. Abdüllatif Şener, yaşanan korkunç olayın nasıl gerçekleştiğini açıkladı.

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Dün akşam Ankara’da yaşayan ve Meclis’te çalışan siyasetçi Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener’in işlediği cinayet gündemi sarsmıştı.

Dün akşam Ankara’da yaşayan ve Meclis’te çalışan siyasetçi Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener’in işlediği cinayet gündemi sarsmıştı.

Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner’i silahla vurarak öldürmüştü.

Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner’i silahla vurarak öldürmüştü.

Abdüllatif Şener, oğlunun işediği cinayet sonrasında açıklamada bulundu.

Abdüllatif Şener, oğlunun işediği cinayet sonrasında açıklamada bulundu.

Şener, en düşük maaşla Meclis personeli olarak çalışan oğlunun psikolojisinin çıkan haberler sonrasında daha da kötüye gittiğini söyledi.

Şener, en düşük maaşla Meclis personeli olarak çalışan oğlunun psikolojisinin çıkan haberler sonrasında daha da kötüye gittiğini söyledi.

Abdüllatif Şener’in açıklaması

Abdüllatif Şener’in açıklaması

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