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Siyasetçi Abdüllatif Şener’in Oğlu Anneannesini Rehin Alarak Öldürdü

Siyasetçi Abdüllatif Şener’in Oğlu Anneannesini Rehin Alarak Öldürdü

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.07.2024 - 22:51

Uzun yıllar AK Parti’de siyaset yapan eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, evde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polisler katil zanlısı Şener’i gözaltına aldı.

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AK Parti’de başbakan yardımcılığı da yapan Türkiye Partisi’nin kurucusu Abdüllatif Şener’in oğlu anneannesini çıkan kavga sonrasında evde rehin aldı.

AK Parti’de başbakan yardımcılığı da yapan Türkiye Partisi’nin kurucusu Abdüllatif Şener’in oğlu anneannesini çıkan kavga sonrasında evde rehin aldı.

Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

Özel harekat polislerinin de sevk edildiği olayda Bedirhan Şener, anneannesini Leyla Çetiner’i silahla vurarak öldürdü.

Özel harekat polislerinin de sevk edildiği olayda Bedirhan Şener, anneannesini Leyla Çetiner’i silahla vurarak öldürdü.

Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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