Anneannesini Öldüren Bedirhan Şener Akıl Hastanesine Sevk Edildi: Komşuları Dün Gece Yaşananları Anlattı

Eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, dün akşam anneannesini rehin alarak öldürmüştü. Abdüllatif Şener, oğlunun akıl hastası olduğunu söylemişti. Bugün emniyeteki işlemleri tamamlanan Bedirhan Şener’in, yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Bedirhan Şener’in cezai ehliyetinin olup olmadığın tespit edilecek.