Anneannesini Öldüren Bedirhan Şener Akıl Hastanesine Sevk Edildi: Komşuları Dün Gece Yaşananları Anlattı
Anneannesini Öldüren Bedirhan Şener Akıl Hastanesine Sevk Edildi: Komşuları Dün Gece Yaşananları Anlattı
Eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, dün akşam anneannesini rehin alarak öldürmüştü. Abdüllatif Şener, oğlunun akıl hastası olduğunu söylemişti. Bugün emniyeteki işlemleri tamamlanan Bedirhan Şener’in, yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Bedirhan Şener’in cezai ehliyetinin olup olmadığın tespit edilecek.
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Dün akşam saatlerinde siyasetçi Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener çıkan tartışma sonrasında anneannesini rehin alarak öldürmüştü.
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Dün akşam emniyette sorgusu yapılan Bedirhan Şener’in, cezai ehliyetinin olup olmadığı tespiti için akıl hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
Bedirhan Şener, 3 hafta boyunca kontrol altında kalacak.
Olayın yaşandığı Güvenevler Mahalle Muhtarı Seviye Ardıç ise olaya ilişkin, "Azam aradı beni, mahalleden silah sesi geldiğini ve ambulansların, polis ekiplerinin olduğunu söyledi. Hemen geldim olay yerine. Polislerden ve mahalledeki insanlardan öğrendiğim Abdüllatif Şener'in oğlu olduğu. 4 el ateş edildiği söyleniyor. Bildiğimiz kadarıyla yaralının hastaneye gittiği ve orada vefat ettiğini söyleniyor" dedi.
İsmini vermek istemeyen ve ailenin yan binada oturan komşusu olduğunu söyleyen kişi, olay öncesinde tartışma sesi duymadığını belirterek, "Komşularıyım, yan binada oturuyorum. 4 el silah sesi duydum. Panik oldum ve pencereyi açtım. Bir kadın (Şener'in eşi Berrin Şener) 'annemi vurdular' diye bağırdı. Kapıda bir beyefendi vardı, o da telefonla uğraşıyordu. Ben direk kadının yanına gittim ve sakinleştirmeye çalıştım. Su verdim ve yardımcı oldum. Daha sonra polis ve ambulans geldi. Sağlık personellerini içeri almadılar, silahlı olabilir diye. Yaklaşık 20 dakika kapıda içeri girmeyi bekledik" diye konuştu.
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