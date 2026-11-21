Düşüşün arkasında tek bir kötü haber yok. Hafta boyunca 3.900, 3.800 ve 3.700 dolar seviyeleri art arda aşağı kırıldı; faiz beklentilerindeki değişim ile küresel piyasalardaki nakit ihtiyacı bir araya gelince satışlar hızlandı.

18 Kasım'da yayımlanan Fed tutanakları, 27-28 Ekim toplantısında bazı üyelerin faiz artırımından yana olduğunu ortaya koydu. Merkez bankası o toplantıda politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit bırakmıştı, ancak iki üye 25 baz puanlık artış istemişti. Fed'in bir sonraki toplantısı 8-9 Aralık'ta yapılacak ve piyasalar 25 baz puanlık artırım ihtimalini güçlü biçimde fiyatlıyor.

Tahvil getirilerindeki yükseliş, getirisi olmayan altının cazibesini azaltıyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi hafta içinde yüzde 5'in üzerinde seyretti, dolar endeksi ise yaklaşık 19 ayın zirvesine çıktı. Güçlü dolar ile yüksek reel faiz beklentisi, altına iki kanaldan birden baskı yaptı.

Teknoloji ve yapay zekâ bağlantılı hisselerdeki sert satışlar da altına yansıdı. Bazı yatırımcılar teminat açıklarını kapatmak için likit varlıklarını elden çıkardı; bu da güvenli liman talebinin fiyata etkisini sınırladı.