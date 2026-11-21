Altında Sert Düşüş: Altının Kaderi 25 Kasımda Belli Olacak
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Ons altın, 16-20 Kasım haftasında yaklaşık yüzde 9 değer kaybederek son sekiz ayın en sert haftalık düşüşünü yaşadı. Cuma günü 3.500 doların hemen üzerinde test edilen fiyat, yaklaşık 14 ayın en düşük bölgesine indi. Peki, altın neden düşüyor? Gözler şimdi 25 Kasım'da.
Altın neden düşüyor?
Altın düşecek mi? 15 piyasa uzmanının 9'u gelecek hafta altında düşüş bekliyor.
Altında gözler 25 Kasım'da
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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