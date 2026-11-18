Ons altın güne 3 bin 847 dolardan açıldı, gün içinde 3 bin 858 dolara kadar tırmandı ancak satışlar hızla geri geldi. Fiyat 3 bin 781 dolara kadar sarktı, sabah saatlerinde ise yüzde 1,62 kayıpla 3 bin 785 dolar civarında işlem gördü. Bu seviye, altının bir yılı aşkın süredir en düşük noktasına karşılık geliyor.

Kırılma bir günde olmadı. Kitco'nun 13 Kasım tarihli haberine göre altın, 4 bin dolar desteğini tutamamış ve haftalık bazda yaklaşık yüzde 4,5 değer kaybetmişti. Britannia Global Markets'tan Neil Welsh, fiyatın 3 bin 800 dolara inebileceğini, bunun iki yıllık yükselişin yüzde 50'lik düzeltme seviyesi olduğunu söylemişti. Carsten Fritsch ise borsa yatırım fonlarından (ETF) gelecek satışların fiyatları daha da aşağı çekebileceği uyarısında bulundu.