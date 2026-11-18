Altında Son 1 Yılın En Sert Kırılması: Ons 3 Bin 800 Doların Altına İndi, Gözler Fed'de
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Küresel piyasalarda altın, ons başına 3 bin 800 doların altına inerek bir yıldan uzun süredir görülmeyen en düşük seviyeye geriledi. Düşüşün arkasında, Fed'in faiz artırımlarını hızlandırabileceği beklentisiyle güçlenen dolar var. Gram altın da sabah saatlerinde yüzde 1,5'in üzerinde değer kaybederek 6 bin 138 liraya indi.
Kaynak: Burak Taşçı / NTV
Ons altın güne 3 bin 847 dolardan başladı, 3 bin 781 dolara kadar sarkarak yılın en dibini gördü.
St. Louis Fed Başkanı Musalem'den sert mesaj: Enflasyon için birkaç faiz artırımı gerekebilir.
New York Fed Başkanı Williams ise sıkılaştırmayı destekliyor ama agresif artırım beklentisine karşı uyarıyor.
Türkiye'de çeyrek altın 9 bin 951 liraya geriledi, Cumhuriyet altını ise yükselişte.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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