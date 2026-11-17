Spot altın Pazartesi günü ons başına 3 bin 830 dolara kadar indi; gün içinde 3 bin 850 dolar civarına toparlansa da bir yılı aşkın sürenin dibi görülmüş oldu. Altın geçen haftayı yaklaşık yüzde 4,5 kayıpla kapatmıştı. Ocak ayındaki yaklaşık 5 bin 600 dolarlık rekordan bu yana kayıp yüzde 30'u aştı, bazı hesaplamalara göre altın 2015'ten bu yana en kötü yılını yaşıyor.

Yurt içinde ise 17 Kasım sabahı itibarıyla ons altın 3 bin 870 dolar civarında, gram altın 6 bin 272 lira seviyesinde işlem gördü.

Gümüş de rahat etmedi: spot gümüş yüzde 3,7 düşüşle 46,94 dolara gerileyerek Ekim 2025 sonundan beri en düşük seviyesini gördü.