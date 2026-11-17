Altın Bir Yılın En Düşük Seviyesinde: Ons 3 Bin 830 Dolara Geriledi, Gözler Nvidia ve Fed'de
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Altın fiyatları 16 Kasım Pazartesi günü ons başına 3 bin 830 dolara kadar gerileyerek Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Güçlü dolar, yükselen tahvil faizleri ve Fed'den gelen sıkı mesajların baskısı altındaki değerli metal, Ocak ayındaki yaklaşık 5 bin 600 dolarlık rekorun yaklaşık yüzde 30 altına indi. Teknoloji hisselerindeki sert satış ve Nvidia'nın piyasa değerindeki erime ise denklemin yeni unsuru oldu.
[Kaynak: Türkiye Gazetesi]
Ons altın 3 bin 830 dolarla Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.
Dolar endeksi 103,7'ye çıkarak Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine yaklaştı.
Fed'den üst üste sert mesajlar geldi: Aralık'ta faiz artışı ihtimali yüzde 95'e çıktı.
Nvidia'nın piyasa değeri Ekim başından bu yana yaklaşık 1,9 trilyon dolar eridi.
Teknolojideki kayıpları kapatmak isteyen yatırımcılar altını da satışa çıkarıyor olabilir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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