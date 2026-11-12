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Jensen Huang Nvidia CEO'luğundan İstifa Etti

Jensen Huang Nvidia CEO'luğundan İstifa Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.11.2026 - 17:02 Son Güncelleme: 12.11.2026 - 17:20
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Çin için casusluk yaptığı şüphesiyle suçlanan bir kadınla olan ilişkisi ortaya çıkan Nvidia CEO'su Jensen Huang görevinden istifa etti. Huang'ın yerine geçici olarak Colette Kress getirildi.

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Dünyanın en yüksek piyasa değerine sahip şirketleri arasında ikinci sırada yer alan Nvidia, Jensen Huang'ın başkan ve CEO olarak istifa ettiğini duyurdu.

Dünyanın en yüksek piyasa değerine sahip şirketleri arasında ikinci sırada yer alan Nvidia, Jensen Huang'ın başkan ve CEO olarak istifa ettiğini duyurdu.

Yaklaşık 4,5 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip olan şirket, Nvidia'nın kalıcı bir halef arayışında olması nedeniyle Mali İşler Direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak görevi devralacağını söyledi.

Huang'ın istifasının duyurulmasının ardından Nvidia hisseleri kayıplarını artırdı. Hisseler en son piyasa öncesi ticarette yüzde 10 kayıpla seyrediyordu.

Huang böylece 33 yıl önce kurucu ortak olarak katıldığı ve yapay zeka patlamasını besleyen Nvidia'dan ayrılmış oldu.

Yüzde 3,61'e yakın hissesiyle şirketin dördüncü büyük yatırımcısı konumunda bulunan Huang'ın yönetim kurulunda da yer almayacağı açıklandı.

Şirket tarihinde ilk defa yönetim kurulu başkanı da atadı. Uzun süredir yönetici olan Harvey C. Jones, şirketin ilk yönetim kurulu başkanı oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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