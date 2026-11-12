Jensen Huang Nvidia CEO'luğundan İstifa Etti

Yaklaşık 4,5 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip olan şirket, Nvidia'nın kalıcı bir halef arayışında olması nedeniyle Mali İşler Direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak görevi devralacağını söyledi.

Huang'ın istifasının duyurulmasının ardından Nvidia hisseleri kayıplarını artırdı. Hisseler en son piyasa öncesi ticarette yüzde 10 kayıpla seyrediyordu.

Huang böylece 33 yıl önce kurucu ortak olarak katıldığı ve yapay zeka patlamasını besleyen Nvidia'dan ayrılmış oldu.

Yüzde 3,61'e yakın hissesiyle şirketin dördüncü büyük yatırımcısı konumunda bulunan Huang'ın yönetim kurulunda da yer almayacağı açıklandı.

Şirket tarihinde ilk defa yönetim kurulu başkanı da atadı. Uzun süredir yönetici olan Harvey C. Jones, şirketin ilk yönetim kurulu başkanı oldu.