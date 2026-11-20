Altın Daha Ne Kadar Düşecek?
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Altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilme, birikim sahiplerinin ve piyasayı yakından izleyenlerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. “Gram altın düşüşü nerede duracak, yeniden yükseliş ne zaman başlayacak?” sorularının yanıtı merak ediliyor. Ekonomist Dr. Sefer Humar, altın fiyatları için kritik rakamlar paylaştı.
Gram altın 5 bin 700 lirayı gördü.
Altın daha ne kadar düşecek?
Altının düşüşü ne zaman bitecek?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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