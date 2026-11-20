Altın fiyatları çakıldı. Gram altın 5 bin 700 liraları gördü. Altın yatırımcısı 'Altın daha ne kadar düşecek? Altının düşüşü ne zaman duracak?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

Ekonomist Dr. Sefer Humar, altın için merak edilen rakamları paylaştı. Humar, fiyat yükselirken aceleyle alım yapmanın ya da düşüşte panikle satışa yönelmenin sağlıklı sonuç vermediğini vurguladı.

Altın fiyatları neden düştü?

Gram altının 5.750-5.800 TL bandına, ons altının ise 3.500-3.600 dolar aralığına gerilemesini kayda değer bir düzeltme olarak nitelendiren Humar, bu tablonun arkasında güçlü dolar, ABD tahvil faizleri, Fed cephesinde faiz indirimi yerine faiz artırımı ihtimalinin konuşulması ve küresel piyasalardaki nakit ihtiyacının yer aldığını ifade etti.