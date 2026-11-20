Kuşatma 6 Nisan'da başladı, 29 Mayıs 1453'te son buldu ve toplam 53 gün sürdü. II. Mehmed'in ordusu modern tahminlere göre 50 bin ile 80 bin arasında askerden oluşuyordu, bunların 5 ile 10 bini yeniçeriydi. Şehri yaklaşık 7 bin, en çok 8 bin kişi savunuyordu ve bunların yaklaşık 2 bini yabancıydı. 5,5 kilometrelik Theodosius kara surları, 18 metre genişliğinde bir hendekle korunuyordu.

Macar mühendis Urban'ın döktüğü 'Bazilika' topu 8,2 metre uzunluğundaydı ve 270 kilo ağırlığındaki taş gülleyi 1,6 kilometreden fazla uzağa fırlatabiliyordu. Topun yeniden doldurulması yaklaşık üç saat sürüyordu. Bizans, Haliç'in girişine zincir gerdirmişti. Mehmed 22 Nisan'da bu engeli aştı: gemiler Galata üzerinden yağlanmış kızaklarla karadan çekilip Haliç'e indirildi.

Son hücum 29 Mayıs'ta gece yarısından kısa süre sonra başladı. Cenevizli komutan Giovanni Giustiniani ağır yaralanıp surlardan çekilince savunmada panik çıktı. Son Bizans imparatoru XI. Konstantinos'un sokaklarda çarpışırken öldüğü anlatılıyor. Yaklaşık 4 bin Bizanslı sivil öldü, yaklaşık 30 bin kişi esir edildi ya da köle olarak satıldı. Mehmed İstanbul'u başkent yaptı. Başkentin Edirne'den buraya taşınmasıyla Bizans İmparatorluğu sona erdi.