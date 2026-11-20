Aylarca, Hatta Yıllarca Süren Direnişler: Tarihin En Büyük 6 Kuşatması
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Surlar, toplar, tüneller ve açlık: tarihin bazı kuşatmaları günlerle değil aylarla, hatta yıllarla ölçüldü. İstanbul'un 53 günde düşmesinden 21 yıl süren Girit'teki Kandiye Kuşatması'na, Rodos ve Malta'dan Viyana kapılarına kadar Osmanlı ordusunun taraf olduğu beş kuşatma ile 872 gün boyunca şehri açlığa mahkûm eden Leningrad Kuşatması, hem rakamları hem sonuçlarıyla dünya tarihinin akışını değiştirdi.
1. İstanbul, 53 günlük kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453'te Osmanlı'nın eline geçti.
2. Rodos, altı aylık kuşatmanın sonunda Kanuni'ye teslim oldu ve şövalyeler adayı terk etti.
3. Malta'da yaklaşık 6 bin savunmacı, Osmanlı ordusuna ve donanmasına dört ay boyunca direnç gösterdi.
4. Girit'teki Kandiye Kuşatması 21 yıl sürdü ve tarihin en uzun kuşatmalarından biri oldu.
5. Viyana'nın ikinci kuşatması, 12 Eylül 1683'te tarihin en büyük süvari hücumlarından biriyle çözüldü.
6. Leningrad 872 gün boyunca kuşatma altında kaldı ve yüz binlerce sivil açlıktan öldü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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