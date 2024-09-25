Viyana'da Sergilenen 1683 Viyana Kuşatması'ndan Kalan Osmanlı Silahları

1683'te gerçekleşen II. Viyana Kuşatması, Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı Avrupa'daki son büyük askeri girişimlerinden biri olarak kabul görür. Kuşatma, Osmanlı ordusunun mağlubiyeti ile sona erdi ve bu olay Avrupa'daki güç dengesini de değiştirdi. Viyana Askeri Tarih Müzesi'nde, 1683 bozgunu sonrası Avusturyalıların Türk ordusundan ele geçirdikleri silahları fotoğraflayıp paylaşan Coşkun Faik Kavala bu tarihi mirası günümüze taşıyor ve ziyaretçilerin bu önemli olayı daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor.

Hadi gelin birlikte ele geçirilen silahlara bakalım.