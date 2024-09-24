Hükümdarlığın Gizli Kahramanları: Cengiz Han’ın Kızlarının Stratejik Rolü

Cengiz Han, tarih sahnesinde yalnızca bir savaşçı ve hükümdar olarak değil, aynı zamanda bir yaptığı stratejilerle de öne çıktı. Gücünü pekiştirmek ve imparatorluğunu genişletmek amacıyla geliştirdiği diplomasi, büyük ölçüde kızlarının yaptığı evlilikler aracılığıyla şekillendi. Bu evlilikler, sadece siyasi ittifakların kurulmasında değil, aynı zamanda Moğol İmparatorluğu’nun sürdürülebilirliğinde de hayati bir rol oynadı.

İşte, Cengiz Han’ın kızlarının gerçekleştirdiği evliliklerin ardındaki gizemli stratejilerin derinliği...