Polis Bile Atandı: 3 Emekli Polisin Sahte Karakol Kurma Girişimi

Karakolların kışlık kömür ihtiyaçlarının dağıtımını bilen bir memur, Küçükpazar Karakolu’na henüz kömür gitmediğini fark eder. Ancak bu karakol, resmi karakol listelerinde yer almıyordu. Şaşkınlık içinde karakolun varlığını sorgulayan memur, durumu Emniyet Müdürlüğü’nde araştırılmasına neden oldu.

Olayın fark edilmesiyle birlikte Sirkeci Emniyet Amirliği yetkilileri harekete geçti ve sahte karakolu incelemeye aldı. Ancak, gerçek polislerin de görev yaptığı bu sahte karakol aslında gerçek bir karakol gibi işliyordu.