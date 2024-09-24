Polis Bile Atandı: 3 Emekli Polisin Sahte Karakol Kurma Girişimi
Polis Bile Atandı: 3 Emekli Polisin Sahte Karakol Kurma Girişimi
İstanbul’un 1950’li yıllarında yaşanan bu olay, hem komik hem de inanılmaz! Üç emekli polis memurunun kendi sahte karakollarını kurarak gerçek polislerle birlikte çalıştığı ve uzun süre fark edilmediği bu hikaye, adeta bir film senaryosu gibi. Peki bu olay nasıl başladı ve nasıl son buldu?
İşte, tarihe geçen Küçükpazar Karakolu’nun ilginç hikayesi…
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Emeklilikten Sonra Gelen Fikir: Sahte Bir Karakol Kurmak!
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Küçükpazar semtinde bir bina kiralayan bu üç emekli polis memuru, bir tabelacıya giderek "Küçükpazar Karakolu" yazılı bir tabela sipariş ederler.
Küçükpazar Karakolu faaliyete geçmeye başlar ve Sirkeci Emniyet Müdürlüğü’ne yeni atanan amire hayırlı olsun ziyaretine bile giderler.
Küçükpazar Karakolu'nun hikâyesi bir kış günü, kömür dağıtımı ile farkedilir.
Sahte Küçükpazar Karakolu’na gelen yetkililer, burada görev yapan polis memurlarını ve emekli polisleri sorguya çekti. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı: Emekli olduktan sonra iş yapmak isteyen üç eski polis memuru kendi karakollarını kurmak istedi.
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Bu üç adamdan geriye kalan İstanbul’un sokaklarından birine adını vermiş olması...
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