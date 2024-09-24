Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Tarih
Polis Bile Atandı: 3 Emekli Polisin Sahte Karakol Kurma Girişimi

Polis Bile Atandı: 3 Emekli Polisin Sahte Karakol Kurma Girişimi

Nilsu İrgin
Nilsu İrgin - Onedio Editörü
24.09.2024 - 12:04

İstanbul’un 1950’li yıllarında yaşanan bu olay, hem komik hem de inanılmaz! Üç emekli polis memurunun kendi sahte karakollarını kurarak gerçek polislerle birlikte çalıştığı ve uzun süre fark edilmediği bu hikaye, adeta bir film senaryosu gibi. Peki bu olay nasıl başladı ve nasıl son buldu? 

İşte, tarihe geçen Küçükpazar Karakolu’nun ilginç hikayesi…

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Emeklilikten Sonra Gelen Fikir: Sahte Bir Karakol Kurmak!

Emeklilikten Sonra Gelen Fikir: Sahte Bir Karakol Kurmak!

1950’lerde Sirkeci Emniyet Amirliği’nde görevli üç polis memuru emekli olunca, ne yapacaklarını bilemediler. Yeni bir iş arayışına giren bu üç arkadaş, meslekleri dışında başka bir konuda tecrübeleri olmadığından, en iyi bildikleri iş olan polislik üzerine kafa yormaya başladılar. Böylece, yıllarca görev yaptıkları İstanbul sokaklarında kendi karakollarını kurmaya karar verdiler.

Küçükpazar semtinde bir bina kiralayan bu üç emekli polis memuru, bir tabelacıya giderek "Küçükpazar Karakolu" yazılı bir tabela sipariş ederler.

Küçükpazar semtinde bir bina kiralayan bu üç emekli polis memuru, bir tabelacıya giderek "Küçükpazar Karakolu" yazılı bir tabela sipariş ederler.

Bina, bir karakolda olması gereken tüm detaylarla donatıldı: masalar, sandalyeler, daktilolar, resmi evraklar... Kısa sürede her şey, gerçeği aratmayan bir karakol görüntüsü aldı. Bu karakol, sahte olmasına rağmen tıpkı gerçek bir karakol gibi olacaktı.

Küçükpazar Karakolu faaliyete geçmeye başlar ve Sirkeci Emniyet Müdürlüğü’ne yeni atanan amire hayırlı olsun ziyaretine bile giderler.

Küçükpazar Karakolu faaliyete geçmeye başlar ve Sirkeci Emniyet Müdürlüğü’ne yeni atanan amire hayırlı olsun ziyaretine bile giderler.

Bu ziyaret sırasında eksik personel nedeniyle emniyet amirinden kendilerine polis memuru atanmasını isterler. Sahte karakoldan habersiz olan emniyet amiri, gerçekten de bu sahte karakola üç polis memuru atar. Böylece karakolda hem gerçek hem de sahte polisler görev almaya başlamış olur.

Küçükpazar Karakolu'nun hikâyesi bir kış günü, kömür dağıtımı ile farkedilir.

Küçükpazar Karakolu'nun hikâyesi bir kış günü, kömür dağıtımı ile farkedilir.

Karakolların kışlık kömür ihtiyaçlarının dağıtımını bilen bir memur, Küçükpazar Karakolu’na henüz kömür gitmediğini fark eder. Ancak bu karakol, resmi karakol listelerinde yer almıyordu. Şaşkınlık içinde karakolun varlığını sorgulayan memur, durumu Emniyet Müdürlüğü’nde araştırılmasına neden oldu. 

Olayın fark edilmesiyle birlikte Sirkeci Emniyet Amirliği yetkilileri harekete geçti ve sahte karakolu incelemeye aldı. Ancak, gerçek polislerin de görev yaptığı bu sahte karakol aslında gerçek bir karakol gibi işliyordu.

Sahte Küçükpazar Karakolu’na gelen yetkililer, burada görev yapan polis memurlarını ve emekli polisleri sorguya çekti. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı: Emekli olduktan sonra iş yapmak isteyen üç eski polis memuru kendi karakollarını kurmak istedi.

Sahte Küçükpazar Karakolu’na gelen yetkililer, burada görev yapan polis memurlarını ve emekli polisleri sorguya çekti. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı: Emekli olduktan sonra iş yapmak isteyen üç eski polis memuru kendi karakollarını kurmak istedi.

Yıllarca sahte bir karakol işleten bu adamlar, olayın ortaya çıkmasının ardından suçlarını itiraf etti. Ancak, hikayenin ilginç yanı burada bitmedi. Emekli polisler İstanbul’dan ayrılıp izlerini kaybettirme şartıyla affedildi. Daha da şaşırtıcı olan ise, sahte olarak kurulan Küçükpazar Karakolu’nun daha sonra yasal hale getirilmesiydi. Bu sahte karakol, yasallaştırıldıktan sonra yıllarca halkın hizmetinde kalmaya devam etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu üç adamdan geriye kalan İstanbul’un sokaklarından birine adını vermiş olması...

Bu üç adamdan geriye kalan İstanbul’un sokaklarından birine adını vermiş olması...

1950’lerde İstanbul’da, üç emekli polisin yarattığı sahte karakol, sıra dışı bir hikaye olarak ortaya çıktı ve sonunda resmi bir kuruma dönüşerek şehrin tarihi dokusuna eklenmiş oldu.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın